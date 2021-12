Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο... σε κακή βραδιά (εικόνες)

Αθλητικά

Με τον "Greek Freak" να πραγματοποιεί, ίσως, την χειρότερη εφετινή του εμφάνιση, οι Μπακς ηττήθηκαν στο Μαϊάμι.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί, ίσως, την χειρότερη εφετινή του εμφάνιση, οι Μπακς ηττήθηκαν στο Μαϊάμι από τους Χιτ με 113-104 και έπεσαν στο 16-10. Αντίθετα οι γηπεδούχοι, που αγωνίσθηκαν χωρίς τους Τζίμι Μπάτλερ και Μπαμ Αντεμπάγιο βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-11.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (4/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/12 βολές), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής. Κορυφαίος για τα «ελάφια» ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 27 πόντους (9/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα), ο Κρις Μίντλετον είχε 20 πόντους αλλά ήταν άστοχος (5/13 σουτ) ενώ 18 πόντους και 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπόμπι Πόρτις.

Για τους Χιτ, ο Κέιλεμπ Μάρτιν, που αντικατέστησε τον Μπάτλερ, έκανε ρεκόρ καριέρας με 28 πόντους ενώ 22 πόντους και 13 ασίστ είχε ο Κάιλ Λάουρι. Εξαιρετικό ματς έκανε κόντρα στην παλιά του ομάδα ο Πι Τζέι Τάκερ με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Εκτός έδρας είναι και οι επόμενοι τρεις αγώνες για τους Μπακς. Στο Χιούστον (ξημερώματα Σαββάτου στις 03:00), στην Νέα Υόρκη (βράδυ Κυριακής στις 19:00) και στην Βοστώνη (ξημερώματα Τρίτης στις 02:30).

