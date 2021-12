Life

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ο πατέρας του κάνει κινηματογραφικό ντεμπούτο

Η σύντομη εμφάνιση είναι στην ταινία «Licorice Pizza» του Πολ Τόμας Άντερσον .

Ο πατέρας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζορτζ, έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική με έκτακτη σύντομη εμφάνιση στη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Licorice Pizza».

Στην ιστορία αγάπης, η οποία διαδραματίζεται το 1973, πρωταγωνιστούν δύο πρωτοεμφανιζόμενοι, το μέλος της αμερικανικής ποπ ροκ μπάντας Haim, Αλάνα Χάιμ και ο Κούπερ Χόφμαν, γιος του αείμνηστου Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Σον Πεν, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τομ Γουότς και Μπένι Σαφντί.

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο φέρεται να βρισκόταν στην πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας του «Don't Look Up» με πρωταγωνίστρια τη Τζένιφερ Λόρενς, στις 5 Δεκεμβρίου όταν έμαθε για τον ρόλο του πατέρα του στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον.

«Δεν το έχω δει ακόμα, αλλά ο πατέρας μου, Τζορτζ Ντι Κάπριο, κάνει μία εμφάνιση σε ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον! Σήμερα ήταν μια καλή μέρα» είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, όταν έμαθε την είδηση.

Ο δημοσιογράφος των New York Times, Κάιλ Μπιουκάναν αποκάλυψε πρώτη φορά ότι ο Τζορτζ Ντι Κάπριο επιλέχθηκε για τον ρόλο «εκκεντρικού χίπη σε κατάστημα με στρώματα νερού» στην ταινία του Άντερσον.

Ο Άντερσον είπε στον δημοσιογράφο ότι «δημιούργησε την εικόνα ενός άντρα που είχε ένα κατάστημα με περούκες και πουλούσε αυτά τα κρεβάτια με στρώματα νερού» και ότι γνώριζε κάποιον που του έμοιαζε απόλυτα – αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιον.

«Και σαν να με χτύπησε κεραυνός θυμήθηκα, ο μπαμπάς του Λίο μοιάζει ακριβώς έτσι!» είπε ο Άντερσον.

Ο σκηνοθέτης τον εντόπισε στη συνέχεια και του εξήγησε τον χαρακτήρα που ήθελε να ενσαρκώσει.

Ο Τζορτζ Ντι Κάπριο δέχτηκε γρήγορα να συμμετάσχει στην ταινία «Licorice Pizza», ρωτώντας τον Άντερσον αν ο γιος του, Λεονάρντο Ντι Κάπριο του είχε πει ότι ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας υδροστρωμάτων.

«Ονομαζόταν Foggy Bottom» είπε ο 78χρονος στον Άντερσον.

