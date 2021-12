Κοινωνία

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Κάλεσμα για συγκέντρωση τροφίμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σημεία όπου συγκεντρώνονται τα τρόφιμα. Ενισχύστε την πρωτοβουλία για να μη μείνει κανένας συνάνθρωπός μας μόνος του αυτές τις γιορτές.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο για συλλογή τροφίμων εν όψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών, με στόχο να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας μόνος του αυτές τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας, τα οποία θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μοναχικούς πολίτες, ηλικιωμένους και αστέγους που διαχρονικά υποστηρίζει ο Ε.Ε.Σ, προσφέροντας τους στιγμές χαράς και αγάπης την περίοδο των εορτών.

Τα υλικά που συγκεντρώνονται είναι:

γάλα εβαπορέ

σκόνη γάλακτος για παιδιά

κονσέρβες παντός τύπου

δημητριακά

παξιμάδια

αλεύρι

ζυμαρικά

όσπρια

Σημείο Συγκέντρωσης Τροφίμων:

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι

Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. Άστρους 111 113, Κολωνός

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30-14:30

Τηλ: 210 5147300

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο σε παιδιά 5 - 11 ετών: η πλατφόρμα, τα ραντεβού και οι ιδιώτες παιδίατροι

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: “σκότωσε στο ξύλο” μητέρα τριών παιδιών

Μεξικό: δεκάδες νεκροί σε τροχαίο (σκληρές εικόνες)