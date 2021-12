Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού: το σποτ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (βίντεο)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δημιούργησε βίντεο για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης, εν μέσω πανδημίας.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ), δημιούργησε βίντεο για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ χειροκροτούν δυνατά, με στόχο το χειροκρότημά τους να ακουστεί σε κάθε γωνιά του κόσμου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης προς τους εκατομμύρια εθελοντές που αγωνίζονται καθημερινά σε ένα πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο.

Το μήνυμα του Προέδρου, Dr. Αντώνιου Αυγερινού: «Χειροκροτούμε δυνατά για να στηρίξουμε, ενδυναμώσουμε, επαινέσουμε και ευχαριστήσουμε θερμά τους εθελοντές, σε όλο τον κόσμο, για το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο που καθημερινά προσφέρουν. Ευχαριστούμε θερμά τους υπέροχους εθελοντές μας οι οποίοι με αυταπάρνηση, μεγαλείο ψυχής, θάρρος, αφοσίωση και επαγγελματισμό προσδίδουν και πάλι στον Ε.Ε.Σ. την αξιοπιστία και τον σεβασμό της κοινωνίας μας. Τους θαυμάζουμε, τους τιμούμε και τους χειροκροτούμε δυνατά».

