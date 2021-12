Κόσμος

Μεξικό: δεκάδες νεκροί σε τροχαίο (σκληρές εικόνες)

Τραγωδία μετά απο ανατροπή φορτηγού, που μετέφερε δεκάδες ανθρώπους.

Πενήντα τρεις μετανάστες σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη όταν φορτηγό που τους μετέφερε στο νοτιοανατολικό Μεξικό ανατράπηκε, ανέφερε η εισαγγελία, αναθεωρώντας προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων. Νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε κάνει λόγο για 49 νεκρούς από το τροχαίο δυστύχημα. «Μέχρι στιγμής έχουμε 53 νεκρούς και άλλοι τρεις άνθρωποι είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γενική εισαγγελία, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες των θυμάτων. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Πολιτικής Προστασίας στην μεξικανική πολιτεία Τσιάπας, επρόκειτο κυρίως για πολίτες της γειτονικής Γουατεμάλας. Νωρίτερα αναφέρθηκε πως πολλά θύματα ήταν υπήκοοι Ονδούρας.

Η μεταφορά με φορτηγά μεταναστών κυρίως από την κεντρική Αμερική –που αποπειρώνται να φθάσουν στις ΗΠΑ με την ελπίδα πως θα βρουν καλύτερη ζωή, θα σωθούν από τη βία των συμμοριών και την ανέχεια στις πατρίδες τους– είναι συνηθισμένη μέθοδος των διακινητών.?