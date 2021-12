Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόλος: Πέθανε ζευγάρι με διαφορά λίγων ημερών

Άλλη μία οικογενειακή τραγωδία στον Βόλο με πρωταγωνιστή τον κορονοϊό. Ανδρόγυνο «έφυγε» από τη ζωή με διαφορά επτά ημερών.

Πρώτος κατέληξε ο 67χρονος άνδρας, ο οποίος δεν είχε προλάβει να εμβολιαστεί, νόσησε με κορωνοϊό και τις πρώτες ημέρες, παρά τα συμπτώματά του, παρέμεινε σπίτι. Όσο τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν, ο 67χρονος ζήτησε νοσοκομειακή φροντίδα και νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Βόλου. Όμως η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη. Κατέληξε στις 2 Δεκεμβρίου.

Από κορονοϊό, όμως, νόσησε και η 66χρονη σύζυγός του, η οποία νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ Covid του Νοσοκομείου. Παρά τη μάχη που έδωσε, δεν τα κατάφερε και χθες κατέληξε. Σήμερα τελέστηκε η κηδεία της, λίγες ημέρες μόλις μετά από την κηδεία του συζύγου της.

