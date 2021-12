Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη ο σύζυγος της 29χρονης

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές ο 31χρονος. Το ψέμα που είπε στους γιατρούς και η καταγγελία των γονιών της για ξυλοδαρμό.



Συνελήφθη ο 31χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση γυναικοκτονίας στην Αλεξανδρούπολη, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 29χρονη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών τους.

Ο μουσουλμάνος Ρομ, που είχε εξαφανιστεί μετά τον θάνατο της συζύγου του, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από αστυνομικούς, οι οποίοι του φόρεσαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η 29χρονη, μητέρα τριών παιδιών, Ελληνίδα μουσουλμάνα από την Αλεξανδρούπολη, μεταφέρθηκε την Κυριακή από τον σύζυγό της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε ρήξη ήπατος και σπλήνας. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων η νεαρή γυναίκα η οποία είχε προσβληθεί και από κορονοϊό, υπεβλήθη συνολικά σε τέσσερα χειρουργεία και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Covid, όπου και κατέληξε χθες λίγο μετά τις 20.30.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και συγκεκριμένα στις 8 Δεκεμβρίου, οι γονείς της προχώρησαν σε καταγγελία για πρόκληση σωματικών βλαβών από τον σύζυγό της, ο οποίος κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο είχε αποδώσει τον τραυματισμό της σε πτώση από σκάλα.

Από την ιατροδικαστική έκθεση που ακολούθησε της καταγγελίας και ενώ η νεαρή μητέρα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, προέκυψε ότι οι πολλαπλές κακώσεις που έφερε σε διάφορα σημεία του σώματος, η σύνθλιψη του ύπατος και η ρήξη σπλήνας, δεν είναι συμβατές με πτώση από σκάλα αλλά συνάδουν με ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ1, συγγενικά της πρόσωπα μιλούν για βιαιότητα που υπήρχε από μέρους του συζύγου της. Συγγενείς της μάλιστα υποστήριξαν, ότι όταν συνέβη το περιστατικό στις 5 Δεκεμβρίου, η 29χρονη παρέμεινε στο σπίτι για 2 με 3 ώρες και οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούσαν να την συνεφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Τελικά, η γυναίκα μεταφέρθηκε τελικά στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

