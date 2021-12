Life

Ιδέες για εντυπωσιακό μακιγιάζ από την Ελένη Φουρέιρα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διάλεξε ποιο σου ταιριάζει

Η Ελένη Φουρέιρα είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο αγαπητές τραγουδίστριες της ελληνικής showbiz και όχι άδικα. Η ίδια τόσο με το ταλέντο, όσο και με την προσωπικότητά της κατάφερε να ξεχωρίσει και να "κλέψει" τις καρδιές όλων.

Εκτός της μουσικής της καριέρας ωστόσο, η γνωστή τραγουδίστρια αποτελεί και beauty icon για αρκετές γυναίκες, καθώς οι εμφανίσεις της "τραβάνε" τα βλέμματα όλων πάνω της.

Αυτή την φορά, συγκεντρώσαμε για εσένα τα πιο εντυπωσιακά glam looks της Ελένης Φουρέιρα για να εντυπωσιάσεις τους πάντες με το χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ σου!

Ως λάτρης των social media, η Ελένη Φουρέιρα δεν χάνει ευκαιρία να μοιράζεται στιγμές τόσο από την προσωπική της ζωή, όσο και από τα επαγγελματικά της βήματα.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις και στα stories της, δεν είναι λίγες οι φορές που μας έδειξε διάφορα από τα αγαπημένα της makeup looks, δίνοντάς μας έμπνευση, ώστε να τα δοκιμάσουμε και εμείς.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Θέλαμε δημοκρατικό διάλογο με τον γυμνασιάρχη

ΥΠΕΘΑ –Φρεγάτες: Διευκρινίσεις για την αγορά των γαλλικών Belharra

Λάρισα: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο