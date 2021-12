Κόσμος

Ρωσία σε Ευρώπη: Να αποφύγουμε μια νέα πυραυλική κρίση όσο δεν είναι αργά

Να αποφευχθεί μία νέα πυραυλική κρίση στη Ρωσία ζητεί η Μόσχα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο μιας νέας πυραυλικής κρίσης στην Ευρώπη, η οποία, όπως είπε, πρέπει να αποφευχθεί προτού να είναι πολύ αργά, και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ για την επέκταση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων στην ανατολική Ευρώπη.

«Χρειάζεται, όσο δεν είναι ακόμη αργά, να αποφύγουμε μια νέα πυραυλική κρίση στην Ευρώπη. Η εγκατάσταση στα εδάφη αυτά πυραύλων μέσου και μικρού βεληνεκούς είναι ανεπίτρεπτη. Αυτός είναι ο άμεσος δρόμος για να ξεκινήσει η αντιπαράθεση», δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Σύμφωνα με τον Ριαμπκόφ, η εγκατάσταση στο έδαφος της Ευρώπης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk θα αποτελέσει αναμφίβολα πρόκληση για την ασφάλεια της Ρωσίας. «Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο οι ΗΠΑ καθώς και οι σύμμαχοί τους στην Ευρώπη, επιλέγουν αυτόν τον δρόμο. Την ασφάλειά τους δεν την ενισχύουν», δήλωσε.

Τα σχόλια του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Μόσχα έγιναν εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης για την Ουκρανία και την αύξηση των ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορά της.

