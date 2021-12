Κοινωνία

Παράνομος τζόγος: Έφοδος σε κατάστημα - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης (εικόνες)

Συλλήψεις και πρόστιμα για παράνομα τυχερά παίγνια.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, σε περιοχή της Αττικής, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με παράνομα διαδικτυακά τυχερά παίγνια.

Συνελήφθησαν ο προσωρινά υπεύθυνος, τρεις υπάλληλοι του καταστήματος και τέσσερις πελάτες για τις, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος αναζητείται.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τη διενέργεια παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, ενώ η διαχείριση γινόταν από τους υπαλλήλους, μέσω υπολογιστών - server για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Επιπλέον, σε έτερο υπάλληλο, είχε ανατεθεί ο έλεγχος των εισερχόμενων πελατών εντός του καταστήματος μέσω καμερών, οι οποίες κατέγραφαν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του καταστήματος, ενώ τα δεδομένα αποθηκεύονταν σε ψηφιακό καταγραφικό, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Κατά την έρευνα στους χώρους του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5.366 ευρώ,

59 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκ των οποίων οι επτά 7 αποτελούσαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),

54 πληκτρολόγια, 54 ποντίκια, 53 οθόνες,

αποθηκευτικό μέσο (usb),

3 οθόνες απεικόνισης των καμερών,

16 κάμερες και ψηφιακό καταγραφικό,

3 παιγνιομηχανήματα και

4 χειριστήρια – μπουτόν.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας στο κατάστημα, για απασχόληση υπαλλήλου χωρίς τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά καθώς και 300 ευρώ πρόστιμο στον υπάλληλο.

Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, τα κατασχεθέντα παρελκόμενα των ηλεκτρονικών υπολογιστών (οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, μπουτόν) θα αποσταλούν για φύλαξη στις αποθήκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

