The Monkees: Πέθανε ο Μάικλ Νέσμιθ (βίντεο)

Έφυγε από τη ζωή ο μουσικός και συνθέτης, μέλος του συγκροτήματος που συναγωνιζόταν τους Beatles τη δεκαετία του ’60.

Ο Αμερικανός μουσικός και συνθέτης Μάικλ Νέσμιθ, μέλος του ροκ συγκροτήματος “The Monkees”, που συναγωνιζόταν τους “Beatles” τη δεκαετία του 1960, πέθανε σήμερα σε ηλικία 78 ετών.

«Με μεγάλη θλίψη μου, πληροφορήθηκα τον θάνατο του Μάικλ Νέσμιθ. Επί 30 χρόνια μοιραστήκαμε πολλά ταξίδια και σχέδια, που κορυφώθηκαν με την αποχαιρετιστήρια τουρνέ των Monkees, πριν από μόλις μερικές εβδομάδες», ανέφερε στο Twitter ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Άντριου Σαντοβάλ.

Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή από φυσικά αίτια, στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την οικογένειά του.

Τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος υποδύονταν, σε μια τηλεοπτική σειρά που μεταδιδόταν μεταξύ 1966-68, τους νεαρούς μουσικούς που προσπαθούσαν να γίνουν σταρ στο Λος Άντζελες.

Εν μέσω της… τρέλας για τους Beatles, η ομοιότητά τους με τα μέλη του βρετανικού συγκροτήματος, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Στις ΗΠΑ ξεπέρασαν μάλιστα, για μια περίοδο, τους Beatles σε πωλήσεις: οι δύο πρώτοι δίσκοι τους, οι “The Monkees” και “More of the Monkees” βρέθηκαν στην πρώτη θέση και παρέμειναν εκεί επί 31 εβδομάδες μεταξύ 1966-67.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών τους ήταν τα τραγούδια “Last Train to Clarksville”, “Daydream Believer” και “I’m a Believer” του Νιλ Ντάιαμοντ.

Ο Ντέιβι Τζόουνς, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, πέθανε το 2012 και ο μπασίστας Πίτερ Τορκ το 2019.

«Ράγισε η καρδιά μου» σχολίασε στο Twitter ο Μίκι Ντόλενζ, το τελευταίο εν ζωή μέλος της αρχικής τετράδας.

