ΗΠΑ: ανεμοστρόβιλος προκάλεσε θανάτους και καταστροφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονικό και “σαρωτικό” είναι το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από πολλές Πολιτείες. Εγκλωβίστηκαν ηλικιωμένοι σε οίκο ευγηρίας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή, πέντε τραυματίστηκαν και πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι αφού οίκος ευγηρίας στο βορειοανατολικό Άρκανσο, στις κεντρικές ΗΠΑ, χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο, μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τοπικό αξιωματούχο.

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε τον οίκο ευγηρίας ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Μονέτ, κοντά στα σύνορα με τη γειτονική πολιτεία Τενεσί, ήταν ένας από τους πολλούς που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KAIT.

"Είκοσι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στο Monette Manor αυτή τη στιγμή και έχουμε δύο επιβεβαιωμένα θύματα", δήλωσε ο δικαστής της κομητείας Κρέγκχεντ, ο Μάρβιν Ντέι, στο CNN.

Εξάλλου υπάρχουν αναφορές ότι ένας άλλος οίκος ευγηρίας στην πόλη Τρούμαν έχει επίσης υποστεί ζημιές, με την πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία να σπεύδουν στο σημείο, όπως μετέδωσε το KAIT.

Η ισχυρή καταιγίδα που μαίνεται στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ από αργά χθες Παρασκευή έχει προκαλέσει τουλάχιστον δύο ανεμοστρόβιλους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

This is the Outskirts of Mayfield, KY. Hard to make a path in to downtown because roads are impassable with the amount of debris in the road pic.twitter.com/VaIngBIWNU