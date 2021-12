Κόσμος

Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Εκατόμβη νεκρών από πέρασμα ανεμοστρόβιλου (εικόνες)

Σε τραγωδία εξελίσσεται η κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ, με τα «μαύρα» σενάρια να επιβεβαιώνονται.

Καταστροφικοί ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν έξι πολιτείες των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 70 άνθρωποι στο Κεντάκι και να προκληθούν μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις σε μια έκταση που ξεπερνά τα 200 μίλια, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι.

Δεκάδες άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι έχασαν τη ζωή τους σε ένα εργοστάσιο κεριών στο Κεντάκι όπου εργάζονταν περίπου 110 άνθρωποι, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος χτύπησε το εργοστάσιο αργά το βράδυ της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ) με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ δήλωσε πως μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 40 από τους 110 εργαζόμενους στο εργοστάσιο.

"Το επίπεδο της καταστροφής δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχω δει μέχρι σήμερα", δήλωσε ο Μπεσίρ για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ανεμοστρόβιλοι, η ταχύτητα των ανέμων του κυριότερου από αυτούς ξεπερνούσε τα 227 μίλια (365 χλμ.) την ώρα σε όλη την πολιτεία.

"Νωρίτερα σήμερα το πρωί περίπου στις 5.00 π.μ. ήμασταν αρκετά σίγουροι ότι θα χάναμε τουλάχιστον 50 ανθρώπους. Είμαι τώρα βέβαιος πως ο αριθμός είναι πάνω από 70. Μπορεί, στην πραγματικότητα, να ξεπεράσει τους 100 πριν τελειώσει η μέρα".

Ο Μπεσίρ είπε πως 189 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί για να συνδράμουν το έργο της ανάκαμψης, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο Μέιφιλντ, μια μικρή πόλη περίπου 10.000 κατοίκων στο νοτιοδυτικό άκρο της πολιτείας όπου συγκλίνει με το Ιλινόι, το Μισούρι και το Άρκανσο.

Ο σταθμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας και το αστυνομικό τμήμα στο Μέιφιλντ καταστράφηκαν, παρεμποδίζοντας το έργο των υπηρεσιών απόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις. Στο Μέιφιλντ βρίσκεται επίσης το εργοστάσιο κεριών που κατέρρευσε λίγο αφότου οι υπάλληλοι άκουσαν το ουρλιαχτό των ανέμων και τα φώτα άρχισαν να τρεμοπαίζουν, σύμφωνα με την Κιάνα Πάρσονς-Πέρεζ, εργάτρια στο εργοστάσιο.

"Μπορούσαμε να αισθανθούμε τον άνεμο… στη συνέχεια τρανταχτήκαμε λίγο", είπε στο NBC. "Και μετά μπουμ, όλα έπεσαν πάνω μας."

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια στο κέντρο του Μέιφιλντ που έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων.

Ο ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε από μια σειρά νυχτερινές καταιγίδες, μία από τις οποίες σχηματίστηκε στο βορειοανατολικό Άρκανσο. Η καταιγίδα μετακινήθηκε από το Άρκανσο και το Μισούρι στο Τενεσί και το Κεντάκι.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή οι ομοσπονδιακοί πόροι να κατευθυνθούν εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε τη σκεπή οίκου ευγηρίας στο Μονέτ του βόρειου Άρκανσο, μια μικρή κοινότητα κοντά στα σύνορα με το Μισούρι, σύμφωνα με τον δικαστή της κομητείας Κρέγκχεντ, Μάρβιν Ντέι.

"Ήμασταν πολύ τυχεροί πως δεν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν περισσότεροι άνθρωποι. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα", δήλωσε ο Ντέι στο Reuters.

Μερικά μίλια μακριά, στο Λίτσβιλ του Άρκανσο, ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ένα κατάστημα Dollar General, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, σπέρνοντας τον όλεθρο στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον Τσακ Μπράουν από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μισισίπι στο Άρκανσο.

"Ήταν σαν ένα τρένο να βρυχάται μέσα στην πόλη."

Στο Ιλινόι, τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η σκεπή αποθήκης της Amazon.

Στο Τενεσί, η κακοκαιρία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, δήλωσε ο Ντιν Φλένερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πολιτείας.

