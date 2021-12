Κοινωνία

Κορονοϊός: η KYA για το πιστοποιητικό νόσησης και τα νέα μέτρα

Τι ισχύει για την διάρκεια του πιστοποιητικού νόσησης και πότε θα γίνεται αποδεκτό. Τι προβλέπεται στην ΚΥΑ για συγκεκριμένες οικονομικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού Covid-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 με την οποία αλλάζει η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης το οποίο πλέον θα διαρκεί για 90 ημέρες και όχι για 6 μήνες. Αν το πιστοποιητικό έχει λήξει τότε ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για τους ανεμβολίαστους.

Μεταξύ άλλων, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αλλάζει η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης, το οποίο πλέον θα διαρκεί για 90 ημέρες (τρεις μήνες) και όχι για 6 μήνες. Αν το πιστοποιητικό έχει λήξει τότε ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν σήμερα για τους ανεμβολίαστους.

Αναλυτικά το άρθρο 9 της απόφασης αναφέρει ότι «το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται μόνο κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορονοϊό Covid-19, εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων.

Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 13.6.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού Covid-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.

Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού Covid-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο.

Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov. gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου".

Που ισχύει η είσοδος με την επίδειξη του πιστοποιητικού νόσησης τρίμηνης ισχύος

Το πιστοποιητικό νόσησης τρίμηνης ισχύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανεμβολίαστους που έχουν νοσήσει για όλες τις δραστηριότητες όπου επιδεικνύεται και γίνεται δεκτό δηλαδή σε μαγαζιά, εστιατόρια, και γενικά σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Φυσικά για τους ανεμβολίαστους που δεν έχουν νοσήσει και δεν έχουν αυτό το πιστοποιητικό ισχύουν τα ήδη ισχύοντα περιοριστικά μέτρα που συνεχίζονται και αναφέρονται και πάλι αναλυτικά στην ΚΥΑ.

Νέες κατηγορίες δραστηριοτήτων και τα μέτρα γι' αυτές

Χιονοδρομικά κέντρα από 11.12.2021

Λειτουργία από τις 11.12.2021 με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και επιπλέον με τους ακόλουθους κανόνες:

Οι χώροι εστίασης/chalet λειτουργούν σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους σε υπαίθριο και εσωτερικό χώρο του σημείου 16 (εστίαση).

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης λειτουργούν σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους του σημείου 24 (λιανεμπόριο). Τα καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού των σχολών χιονοδρομίας λειτουργούν σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους του σημείου 24 (λιανεμπόριο) και με την επιπρόσθετη υποχρέωση της απολύμανσης ρουχισμού, μάσκας σκι και κράνους σκι πριν από την κάθε νέα τους χρήση (ενοικίαση).

Οι ξενώνες/ξενοδοχεία λειτουργούν σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους του σημείου 38 (τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014).

Για τους αναβατήρες ισχύουν οι εξής κανόνες:

Για αναβατήρες κλειστού τύπου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα συνεχούς φυσικού αερισμού, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαίνοντες φορούν μάσκα με τις προδιαγραφές του σημείου 1 του πίνακα Α και πραγματοποιείται συνεχής φυσικός αερισμός.

Θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα

Λειτουργία με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α (πλην του σημείου 2 του πίνακα αυτού) και επιπλέον με τους ακόλουθους κανόνες:

Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών προσκομίζουν δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονης παρουσίας επισκεπτών όλων των ηλικιών: ένα (1) άτομο ανά 5 τ.μ.

Ορισμός διαφορετικών σημείων εισόδου και εξόδου, καθώς και περίφραξη του χώρου του πάρκου, ώστε η είσοδος και η έξοδος να πραγματοποιούνται μόνο από τα οριζόμενα σημεία.

Μονοδρόμηση της κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών και διαρκής έλεγχος τήρησης της ροής αυτών από το προσωπικό της επιχείρησης.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς), τηρούμενων των προδιαγραφών του σημείου 1 του πίνακα Α.

Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους επισκέπτες και διαθεσιμότητα αντισηπτικών σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και παιχνιδιού.

Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας/υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις τις επιχείρησης.

