Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: ο “συνταγματάρχης” στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” για την χρήση όπλων και την απειλή βίας, την άρνηση για εμβολιασμούς έναντι του κορονοϊού και τις απόψεις των ομοϊδεατών του.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε την Κυριακή ο επικεφαλής της ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Όπως σημείωσε ο κ. Αποστολόπουλος, μεταξύ άλλων, τα μέλη της ομάδας ειναι κατά του εμβολίου, γιατί όπως ανέφερε δεν έχουν επαρκή ενημέρωση επ΄ αυτου και προσθέτοντας ότι θεωρούν πως ειναι ακόμη σε πειραματική φάση.

Σημείωσε ότι στόχος τους είναι «η προστασία της έννομης τάξης και του δημόσιου συμφέροντος», ωστόσο διαστρεβλώνοντας το νόημα του άρθρου του 120 του Συντάγματος που επικαλούνται ως εφαλτήριο των όσων λένε και κάνουν, όπου επισημάνθηκε από τους συνομιλητές του.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα απο την εκπομπή της Κυριακής και όσα υποστηρίζει ο κ. Αποστολόπουλος, μεταξύ άλλων, για την χρήση όπλων και την απειλή βίας σε βίντεο με παραλήπτη τον Κώστα Μπακογιάννη, τις απόψεις ομοϊδεατών του και την προσπάθεια διαχωρισμού της ομάδας του από άλλες ανά την Ελλάδα:.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλγαρία: η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Πέτκοφ

Κορονοϊός: η KYA για το πιστοποιητικό νόσησης και τα νέα μέτρα

Κακοκαιρία - Εύηνος: πτώση γέφυρας του ΟΣΕ και καθίζηση στον δρόμο (εικόνες)