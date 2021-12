Πολιτική

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: οι κάλπες βγάζουν τον νέο αρχηγό

Αυξημένη η κίνηση στα εκλογικά κέντρα. Τι δήλωσαν Ανδρουλάκης και Παπανδρέου που ψήφισαν το πρωί. Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν, πως εξελίσσεται η διαδικασία.

Από τις 7 το πρωί ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος για την εκλογή νέου αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Γιώργο Παπανδρέου να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών και την προεδρία. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα.

Με ελάχιστα προβλήματα διεξάγεται έως τωρα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής.

Έως τις 10:00 είχαν ψηφίσει 33.809 ψηφοφόροι, έναντι περιπου 30.000 την ίδια ώρα της προηγούμενης Κυριακής.

Στις 12:00 οι εκλογείςείχαν φθάσεις τις 84.000 σε όλη την Ελλάδα, αριθμός που αντιστοιχεί στο πολίτες.

Λίγο μετά τις 11:30 εκδηλώθηκαν μικροπροβλήματα σε ορισμένα κέντρα. Σε κάποια, όπως στο Παγκράτι, το δίκτυο έπεσε, λόγω αναβάθμισης και επανήλθε μισή ώρα αργότερα. Υπενθυμίζεται ότι η οδηγία της ΕΔΕΚΑΠ επισημαίνει ότι αυτή την φορά εάν για οποιοδήποτε λόγο, είτε εξαιτίας διακοπής ρεύματος ή πτώσης του συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι αδύνατη η διαπίστευση του ψηφοφόρου, θα σταματάει η εκλογική διαδικασία για όσα λεπτά χρειαστεί μέχρι να επανέλθει σε λειτουργία το σύστημα.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ διαπιστευμένων και ψηφισάντων το Εκλογικό Τμήμα θα ενημερώνει άμεσα πριν την Διαλογή των Ψηφοδελτίων την ΕΔΕΚΑΠ για να τους απαντήσει αν θα προχωρήσουν σε διαλογή των ψηφοδελτίων ή θα ακυρώνεται η ΚΑΛΠΗ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά πλειοψηφία της πλευράς του Γιώργου Παπανδρέου στην ΕΔΕΚΑΠ από τις 11 και μετά δεν ψηφίζουν όσοι εκ παραδρομής δεν είχαν διαπιστευθεί στο ταμπλετ και βρίσκονταν κανονικά στην χειρόγραφη λίστα ψηφισάντων. Η αρχική αντιμετώπιση ήταν να βρίσκονται στη λίστα της περασμένης Κυριακής, να σημειώνονται και να ψηφίζουν αυστηρά στο ίδιο τμήμα. Έχουν προκύψει αρκετά μεμονωμένα περιστατικά καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι χειριστές ταμπλετ δεν πάτησαν το κουμπί την περασμένη Κυριακή και τώρα αποκλείονται εκλογείς από την διαδικασία.

Αν δεν υπάρξει παράταση τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται 1-1,5 ώρα μετά.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας, την δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα τα όνειρα, οι ελπίδες και οι προσδοκίες όλων των γενεών ενώνονται», ανέφερε σε δήλωση του μετά από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ψήφισε στο Περιστέρι.

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, που ήρθε πρώτος στον πρώτο γύρο των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, «ζητώ ξανά και αυτή την Κυριακή μεγάλη συμμετοχή απο τους προοδευτικούς δημοκράτες που ήρθαν και την πρώτη Κυριακή. Ζητώ καθαρή εντολή για να ξανακάνουμε όλοι μαζί, ισχυρή και περήφανη την δημοκρατική παράταξη».

Λίγο νωρίτερα, το εκλογικό του δικαιώμα στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ άσκησε στην Νίκαια, ο Γιώργος Παπανδρέου.

Μετά την ψηφοφορία, ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε στους δημοσιογράφους, «την περασμένη Κυριακή, με τη μεγάλη συμμετοχή που είχαμε, στείλαμε μήνυμα ελπίδας για μια μεγάλη παράταξη, που θα είναι ευεργετική για τον τόπο».

«Σήμερα, όλοι στις κάλπες, όλοι οι δημοκράτες στις κάλπες, ψηφίζουμε για μια ισχυρή ηγεσία του κινήματος, με ισχυρή φωνή στη βουλή, για μια δίκαιη και πράσινη κοινωνία. Από αύριο έχουμε πολλή δουλειά, νέους αγώνες, θα συνεχίσουμε τους αγώνες για την Ελλάδα της δικαιοσύνης, της προκοπής και της ανθρωπιάς», κατέληξε ο κ. Παπανδρέου.

Λίγο πριν τις 11, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στη Μεταμόρφωση ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Η ΕΔΕΚΑΠ σε ανακοίνωση της σχετικές με τις οδηγίες για τον β΄ γύρο των εκλογώνμ ανέφερε τα εξής:

"Στις επαναληπτικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ της 12/12/21 για την ανάδειξη προέδρου ψηφίζουν μόνο όσοι ψήφισαν στην Εκλογική Διαδικασία της 5/12/21 σε οποιοδήποτε τμήμα διευκολύνονται για την άσκηση του δικαιώματός τους.

Ο ψηφοφόρος όταν προσέρχεται στο Εκλογικό Τμήμα καταθέτει υποχρεωτικά το ατομικό του στοιχείο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), αναζητείται από τον χειριστή tablet στον εκλογικό κατάλογο που διαμορφώθηκε από τους ψηφίσαντες της 5/12/21 και όταν εντοπίζεται, διαπιστεύεται για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση ψηφισάντων και θα υπογράφει. Ακολούθως, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα παραλαμβάνει το στοιχείο της ταυτοπροσωπίας και θα παραδίδει στον ψηφοφόρο το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Ο ψηφοφόρος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο παραβάν για να κάνει την επιλογή του. Επιστρέφοντας ο ψηφοφόρος από το παραβάν, ο πρόεδρος θα σφραγίζει και θα μονογράφει το φάκελο και αφού τον ρίξει στην κάλπη, θα του παραδίδει το στοιχείο ταυτοπροσωπίας και θα αποχωρεί.

Οι ψηφοφόροι κατά την εκλογική διαδικασία της 12ης Δεκεμβρίου δεν πληρώνουν κανένα ποσό.

Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση των ψηφοφόρων που διαπιστεύτηκαν στις 5/12 με ΑΜΚΑ θα γίνεται υποχρεωτικά με ΑΜΚΑ και στις 12/12. Εάν κάποιος ψηφοφόρος που δηλώνει ότι ψήφισε την πρώτη Κυριακή δεν εντοπίζεται για να διαπιστευθεί θα επικοινωνεί ο υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου ή κάποιος από τους εκπροσώπους των υποψηφίων με το call center του Κινήματος Αλλαγής στο τηλέφωνο 2103665040 για να αναζητηθεί τρόπος πιστοποίησης του ώστε να διευκολυνθεί στην άσκηση του δικαιώματός του.

Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει εάν δεν έχει διαπιστευτεί από τον χειριστή του tablet και δεν έχει εγγραφεί και στην κατάσταση ψηφισάντων.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, είτε εξαιτίας διακοπής ρεύματος ή πτώσης του συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι αδύνατη η διαπίστευση του, θα σταματάει η εκλογική διαδικασία για όσα λεπτά χρειαστεί μέχρι να επανέλθει σε λειτουργία το σύστημα. Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ διαπιστευμένων και ψηφισάντων το Εκλογικό Τμήμα θα ενημερώνει άμεσα πριν την Διαλογή των Ψηφοδελτίων την ΕΔΕΚΑΠ για να τους απαντήσει αν θα προχωρήσουν σε διαλογή των ψηφοδελτίων ή θα ακυρώνεται η ΚΑΛΠΗ.

Συνίσταται η προσοχή τόσο στα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής όσο και στους εκπροσώπους των υποψηφίων για την πιστή τήρηση των κανόνων ώστε ν’ αποφευχθεί κάθε πιθανότητα ακύρωσης Αποτελεσμάτων Εκλογικού Τμήματος".

