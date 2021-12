Πολιτισμός

Αν Ράις: Πέθανε η συγγραφέας του “Συνέντευξη με έναν βρυκόλακα”

Η γκόθικ συγγραφέας έφυγε από τη ζωή, έγραψε ο γιος της στη σελίδα του στο Facebook.

Η αμερικανίδα συγγραφέας Αν Ράις, η οποία έχει γράψει μυθιστορήματα φαντασίας και βρυκολάκων , μεταξύ των οποίων το «Συνέντευξη με έναν βρυκόλακα», ένα βιβλίο που θεωρείται ότι ανανέωσε το είδος αυτό, πέθανε χθες, Σάββατο, σε ηλικία 80 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Τις τελευταίες ώρες της, έμεινα καθισμένος δίπλα της στο κρεβάτι της στο νοσοκομείο, αναλογιζόμενος εντυπωσιασμένος τα επιτεύγματά της και το θάρρος της», έγραψε ο γιός της, ο Κρίστοφερ Ράις, στη σελίδα της στο Facebook.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως η μητέρα του απεβίωσε από τις επιπλοκές ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το βιβλίο της «Συνέντευξη με έναν βρυκόλακα», που εκδόθηκε το 1976 και ανανέωσε το είδος των μυθιστορημάτων με βρυκόλακες, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Νιλ Τζόρνταν το 1994 με πρωταγωνιστές τους Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ.

Η Αν Ράις έγραψε δεκάδες βιβλία, μερικά από τα οποία ερωτικά, μερικά με θρησκευτική απόχρωση και πολλά στη σειρά «Βρυκόλακες», τα οποία έχουν πουλήσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Ένα άλλο από τα έργα της, το «Queen of the Damned» («Η βασίλισσα των καταραμένων»), μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2002 από τον Μάικλ Ράιμερ.

«Ο πόνος της οικογένειάς μας είναι απέραντος. Ως μητέρα, η υποστήριξή της για μένα ήταν άνευ όρων - μου έμαθε να αγκαλιάζω τα όνειρά μου, να απορρίπτω τον κομφορμισμό και να αψηφώ τις σκοτεινές φωνές του φόβου και της αμφιβολίας», έγραψε ο γιος της.

«Ως συγγραφέας, μου έμαθε να αψηφώ τα όρια των ειδών και να αφήνομαι στα εμμονικά πάθη μου», πρόσθεσε.

Η κηδεία της Αν Ράις θα γίνει σε ιδιωτική τελετή στη Νέα Ορλεάνη.

