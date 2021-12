Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Φάουτσι: Χρειάζεται και η τρίτη δόση του εμβολίου για τη βέλτιστη προστασία

Τι είπε ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμωξιολόγος για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και τι χρειάζεται για να είναι κάποιος «πλήρως εμβολιασμένος».

Τρεις δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19 είναι «το βέλτιστο», όμως οι δύο δόσεις των εμβολίων των Pfizer/BioNTech ή της Moderna ή η μία δόση του εμβολίου της Johnson & Johnson παραμένουν ο επίσημος ορισμός του πλήρως εμβολιασμένου για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμωξιολόγος Άντονι Φάουτσι.

«Η επίσημη απαίτηση εξακολουθεί να είναι δύο δόσεις των εμβολίων mRNA (Pfizer/BioNTech ή Moderna) και μία δόση του J&J, σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό για το τι απαιτείται ή όχι. Όμως πιστεύω πως, αν δεις τα δεδομένα, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι, αν θέλεις να είσαι βέλτιστα προστατευμένος, θα πρέπει πραγματικά να κάνεις ενισχυτική δόση», δήλωσε ο Φάουτσι μιλώντας στην εκπομπή του ABC «This Week With George Stephanopoulos».

