Πέθανε ο Άγις Κυνηγόπουλος

Ο ιστορικός παράγοντας του αθλητισμού και δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή.



Πέθανε το πρωί ο Άγις Κυνηγόπουλος, σε ηλικία 89 χρονών, ύστερα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Ο Άγις Κυνηγόπουλος ξεχώρισε για τις δραστηριότητες του στον χώρο του Αθλητισμού. Υπήρξε παίκτης και προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Διατέλεσε διεθνής διαιτητής του μπάσκετ κατά την περίοδο 1955-1960, υπηρέτησε ως κομισάριος της FIBA από το 1988 έως το 1995.

Υπήρξε αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και ίδρυσε την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, της οποίας και προήδρευε επί μία δεκαετία (1975-1985). Περίπου το ίδιο διάστημα ήταν επίσης Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (1980-1985).

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και με τους χειρισμούς του βοήθησε να επιλυθούν γραφειοκρατικά προβλήματα για τη διεθνοποίηση του Νίκου Γκάλη.

Διατέλεσε ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε αθλητικούς συλλόγους, επαγγελματικές και αθλητικές ενώσεις, και δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Ξεκίνησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.) και ακολούθως συνεργάστηκε με τις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «Μακεδονία», «Ελληνικός Βορράς», «Θεσσαλονίκη».

