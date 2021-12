Κοινωνία

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Αιτωλίας: πέθανε η αδελφή του

Πως ειναι η κατάσταση της υγείας του Ιεράρχη, που επίσης είναι ανεμβολίαστος.

Εχασε τη μάχη για τη ζωή η αδελφή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, που είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση μετά από νόσησή της απο την Covid 19.

H 75χρονη γυναίκα είχε μεταφερθεί στις 2 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο του Αγρινίου, μια μέρα μετά τον αδελφό της.

Ήταν ανεμβολίαστη και με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και διέμενε μαζί με τον Σεβασμιότατο, στην οικία τους, στο Αγρίνιο.

Η κατάσταση της Ελένης Παπαχρήστου, είχε παρουσιάσει επιδείνωση και διασωληνώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου..αλλά επειδή ήταν εξαιρετικά ασταθής , οι ιατροί δεν συνιστούσαν τη μεταφορά της σε ΜΕΘ Covid όμορου νοσοκομείου.

Ο αδερφός της, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα.





