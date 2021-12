Οικονομία

ΠΝΟ: Λήγει η απεργία στα πλοία

Έληξε η απεργία της ΠΝΟ, λύνουν κάβους τα πλοία.

Τη μη περαιτέρω κλιμάκωση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων που λήγουν απόψε στις 24.00 τα μεσάνυχτα, αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους ακτοπλόους και τη συμφωνία για αύξηση 3% στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας από 01/01/2022. Ετσι τα δρομολόγια των πλοίων μετά τις 12 τα μεσάνυχτα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας ευχαριστεί τα πληρώματα των πλοίων και όλους τους ναυτεργάτες, οι οποίοι, όπως αναφέρει, «μαζικά, αγωνιστικά και δυναμικά ύψωσαν το ανάστημα τους, συσπειρωμένοι γύρω από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης και επιβεβαίωσαν περίτρανα με τη στάση τους ότι δεν περνάνε οι όποιες μεθοδεύσεις και απειλές από όπου και αν προέρχονται». Προσθέτει, επίσης, ότι αν και η Διοίκηση της Ομοσπονδίας των ναυτικών δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την εργοδοτική πλευρά, η επίτευξη αυξήσεων συνολικά της τάξεως του 3%, είναι μία αποδεκτή λύση.

Εφιστά επίσης την προσοχή στην Εργοδοσία και ιδιαίτερα στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και λοιπούς εργοδότες, ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί έστω και την παραμικρή απόκλιση από τα συμφωνηθέντα και την όποια παραβίαση ή καταστρατήγηση εν γένει των όρων των Συλλογικών μας Συμβάσεων και του Νόμου σε ό,τι αφορά την πιστή εφαρμογή τους.

