Κακοκαιρία: Τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα (βίντεο)

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός παρουσιάζει την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

«Ο καιρός αγριεύει», προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε τα φαινόμενα κινούνται ανατολικότερα και θα επηρεαστούν κυρίως η ανατολική Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, οι Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η Κρήτη και οι Κυκλάδες.

Σε Πάρνηθα και Πήλιο χιονίζει, ενώ οι βοριάδες έχουν ρίξει σημαντικά τη θερμοκρασία. Η ένταση των βοριάδων αναμένεται να φθάσει το απόγευμα τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Την Τετάρτη οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν μικρή βελτίωση, ωστόσο ο Τάσος Αρνιακός προειδοποίησε πως «από το τέλος της εβδομάδας έρχεται μία ψυχρή κατεβασιά από τη Ρωσία» και το κρύο θα είναι τσουχτερό.

