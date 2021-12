Υγεία - Περιβάλλον

Γιώργος Τράγκας - Ζούπας στο “Πρωινό”: Τον εκλιπαρούσα να εμβολιαστεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένος ο γνωστός διαβητολόγος και προσωπικός του γιατρός, μίλησε για τις δικαιολογίες που προέβαλλε προκειμένου να μην εμβολιαστεί.

«Τον παρακαλούσα, τον εκλιπαρούσα να εμβολιαστεί», τόνισε ο διαβητολόγος Χρήστος Ζούπας, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει πως ο Γιώργος Τράγκας πέθανε, νικημένος από τον κορονοϊό, την επικινδυνότητα του οποίου αμφισβητούσε.

Είναι αδιανόητο πώς ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος αρνείτο πεισματικά να εμβολιαστεί κατά της COVID-19, σημείωσε ο κ. Ζούπας, προσωπικός γιατρός του Γιώργου Τράγκα επί δεκαετίες.

Αποκάλυψε πως διαρκώς παρουσίαζε δικαιολογίες για να αποφύγει το εμβόλιο, όπως επί παραδείγματι ότι έπρεπε να ρυθμίσει το σάκχαρό του. «Όσο το σκέφτομαι, μου έρχεται να τρελαθώ», είπε χαρακτηριστικά.

Την ημέρα που νόσησε, ο Γιώργος Τράγκας είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιατρό του, ρωτώντας τον «Τι να πάρουμε τώρα; Μονοκλωνικά;», δείχνοντας πως δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κινδύνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα (βίντεο)

Πιερία - “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι

Αντετοκούνμπο - Μιλγουόκι Μπακς: Ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς