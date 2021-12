Αθλητικά

Απόλλωνας Σμύρνης: Ο κορονοϊός αποδεκάτισε την ομάδα

Νέα κρούσματα κορονοϊου στην ομάδα μετά τα αρχικά 8 σε ποδοσφαιριστές. Τι θα γίνει με την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Νέα κρούσματα κορονοϊού ανιχνεύτηκαν στις τάξεις του Απόλλωνα Σμύρνης και η προγραμματισμένη για αύριο αναμέτρηση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» με τον Παναθηναϊκό για την 14η αγωνιστική της Super League είναι πιθανό να οδηγηθεί σε αναβολή. Στον προηγούμενο έλεγχο, ο Απόλλων είχε ανακοινώσει εννέα κρούσματα, εκ των οποίων τα οκτώ αφορούσαν ποδοσφαιριστές.

Στη σχετική ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης αναφέρεται ότι «Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει ότι στον επανέλεγχο ανίχνευσης κορονοϊού, εντοπίστηκαν νέα κρούσματα σε μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αμέσως ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και της ΓΓΑ με πρώτο μέλημα την υγεία των μελών της ομάδας».

Ήδη έχει αναβληθεί και οριστεί εκ νέου ελέω κορονοϊού ο αγώνας του Απόλλωνα με τον ΟΦΗ (12/1/2022, 17:15, 13η αγωνιστική), ενώ η διοργανώτρια Αρχή, Super League ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, η αναμέτρηση Ιωνικός-Απόλλων Σμύρνης, θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 (αντί για Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και ώρα 19:30).

