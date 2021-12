Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου εγκαινίασε το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα δομή του Δήμου Αθηναίων απευθύνεται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας.



Το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων εγκαινιάστηκε το πρωί, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Η νέα δομή του Δήμου Αθηναίων που βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Μελετίου (Αγ. Μελετίου και Λήθης 2. Τηλ. επικοινωνίας: 2108625355 - 2108625858), απευθύνεται σε ενήλικες -ανεξαρτήτως φύλου- που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική ή κοινωνική), σε άτομα που είναι αποδέκτες κακοποιητικής συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς και σε όλους όσοι έχουν υπάρξει θύματα πολλαπλών διακρίσεων (μετανάστες, πρόσφυγες, ΑμΕΑ, άνεργοι, μονογονείς κ.ά.).

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που σε καθημερινή βάση παρέχει δωρεάν κοινωνική, ψυχολογική και νομική συμβουλευτική σε θύματα βίας. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, οι υπεύθυνοι της δομής κινούν τις διαδικασίες για παραπομπή σε ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία ή σε κέντρα υγείας, σε αρμόδιους φορείς για επιδόματα (π.χ. πρόνοιας).

Ανάμεσα στις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο στα άτομα που έχουν υπάρξει θύματα βίας είναι και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην προσπάθειά τους να επιτύχουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους.

Πρόκειται για «μια σπουδαία πρωτοβουλία που ευελπιστώ να συμβάλει αποφασιστικά στην ανακούφιση και την ενδυνάμωση όσων ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου, έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική, όσων κακοποιούνται εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, όσων υπήρξαν θύματα διακρίσεων, είτε αυτοί είναι πρόσφυγες και μετανάστες, είτε άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε άνεργοι, άστεγοι, κοινωνικά περιθωριοποιημένοι συμπολίτες μας» τόνισε, μεταξύ άλλων στην ομιλία της, η Πρόεδρος της Δημοκρατία. Είναι, προσέθεσε, «μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης, νομικής εκπροσώπησης και φιλοξενίας των θυμάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία των μηχανισμών αλληλεγγύης και δημιουργώντας πρότυπα συλλογικής ευθύνης».

Η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε ότι «ζούμε μια περίοδο μεγάλης κοινωνικής έντασης» και επισήμανε ότι «η βία, σε όλες τις μορφές της, διαχέεται στους κοινωνικούς χώρους, στο σχολείο, στην οικογένεια», σημειώνοντας ότι «όλες οι μορφές βίας συνδέονται μεταξύ τους» και «καταπολεμώντας μια μορφή, προλαβαίνουμε τις άλλες».

Αναφερόμενη ειδικότερα στη διάπραξη εγκλημάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, ανέφερε: «Αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται μέσα σε ένα ήδη καθορισμένο κοινωνικό πλαίσιο, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι η κυριαρχία των πατριαρχικών δομών, ο προκαθορισμός των έμφυλων ρόλων και οι διακρίσεις μεταξύ των φύλων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο συμβαίνει συχνά οι γυναίκες να εσωτερικεύουν τα κοινωνικά πρότυπα που δικαιολογούν την κακοποίηση τους. Να αποδέχονται όχι μόνο την συναισθηματική και οικονομική τους καταπίεση, μέσω των οποίων ασκείται πάνω τους εξουσία και έλεγχος, αλλά και τη σωματική βία σε βάρος τους, επειδή δεν είναι ”επαρκείς” σύντροφοι, μητέρες, ή κόρες. Και να σωπαίνουν. Η σιωπή τους, όμως, είναι πλέον ηχηρή. Η βουβή τους απελπισία μια έκκληση για βοήθεια. Πρωτοβουλίες όπως αυτή του Δήμου Αθηναίων -ο οποίος, με τη δημιουργία του Κέντρου ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στις δράσεις του, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην αλληλεπίδρασή της με άλλες μορφές διακρίσεων- είναι μια ιδιαιτέρως ενθαρρυντική απάντηση».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε: «Συνολικά η παρουσία σας, το παράδειγμά σας, η συμπεριφορά σας, ο λόγος σας, μάς εμπνέει. Και, φυσικά, ειδικά σήμερα, η παρουσία σας ενισχύει την προσπάθειά μας να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων, κατά του εκφοβισμού και κατά της βίας».

Ο κ. Μπακογιάνης τόνισε ότι «εμείς ως Δήμος Αθηναίων είμαστε, θα μου επιτρέψετε κυρία Πρόεδρε να το πω, διπλά υπερήφανοι. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τη δημιουργία αυτού του Κέντρου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων. Αξιοποιήσαμε κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και δημιουργήσαμε ένα σπίτι, ένα καταφύγιο για όσους το χρειαστούν. Μία ασπίδα που, βεβαίως, όλοι ευχόμαστε να μην έχει ποτέ κανείς ανάγκη. Είμαστε, όμως, και υπερήφανοι για την καινοτομική μας πρωτοβουλία να συστήσουμε την πρώτη στη χώρα αντιδημαρχία πολιτικών ισότητας, αντιμετώπισης διακρίσεων και έμφυλης βίας, προκειμένου να ασκήσουμε ολοκληρωμένες πολιτικές ενδυνάμωσης των γυναικών και αναστροφής των στερεοτύπων. Είναι μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, καθώς και μια κίνηση ουσίας για το πώς αντιλαμβάνεται η τοπική αυτοδιοίκηση τον ρόλο της ως ο πλησιέστερος δημοκρατικός θεσμός στον πολίτη και ταυτόχρονα τη βαθιά ανάγκη να αναμετρηθούμε στα ίσια με τα προβλήματα και τις προκλήσεις της εποχής, χωρίς δισταγμούς, χωρίς ”ναι, μεν, αλλά”, χωρίς την παραμικρή διάθεση να κρύψουμε κάτι κάτω από το χαλί».

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγινα: Έτοιμος ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης

Σέρρες: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Τσίπρας: κλιμάκια εμβολιασμού να πάνε πόρτα - πόρτα