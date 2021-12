Life

Γρηγόρης Πετράκος για Γιώργο Τράγκα: Θείε σε χαιρετώ

Με μακροσκελή ανάρτηση στο facebook αποχαιρέτησε τον Γιώργο Τράγκα ο γνωστός τραγουδιστής.

Με μία ανάρτηση του στο Facebook αποχαιρέτησε ο Γρηγόρης Πετράκος τον Γιώργο Τράγκα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης μετά από μάχη με τον κορονοϊό.

Ο τραγουδιστής και ο δημοσιογράφος είχαν συνδεθεί το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο του Κινήματος Ελεύθερων Ανθρώπων.

Αναλυτικά ο Γρηγόρης Πετράκος αναφέρει:

«"Θείε" Γιώργο σε χαιρετώ. Ήσουν ο πιο ζωντανός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Το βλέμμα σου πιο οξύ κι από ξυράφι. Όσα έμαθα από σένα σε λίγους μήνες θα χρειαζόμουν πολλές ζωές να τα βρω μόνος μου. Όταν γνωριστήκαμε μου είπες :"ανιψιέ" θέλω, πριν "φύγω" να ρίξω ένα καράβι στο λιμάνι.

Να μπουν μέσα νέες φωνές και άνθρωποι που αντιστέκονται στη λαίλαπα που ερχεται. Μετά εγώ θα φύγω, έτσι κι αλλιώς, και κάντε το ότι θέλετε. Ρίξτε το στα βράχια, πουλήστε το ή βοηθήστε τη χώρα σας όπως μπορείτε. Δεν πρόλαβες να το ρίξεις στη θάλασσα το καραβάκι. Μη σε νοιάζει. Είναι σα να το κανες.

Οι άνθρωποι εδώ, σαν κανίβαλοι, ακόμα τσακώνονται περί του αν το είχες κάνει ή δεν το είχες κάνει...Μετά από τόσο σάλιο που ξόδεψες να τους ξεστραβώσεις για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική εργαλειοποίηση του ιού, αυτοί ακόμα πιστεύουν ότι το θέμα μας είναι η"δημόσια υγεία"...Ακόμα βλέπουν φαντάσματα με "αρνητές του ιού" και "αντιεμβολιαστές".

Όσο ήσουν στο νοσοκομείο δεν είπα λέξη, θείε. Δεν τους έδωσα ούτε ψίχουλο, τροφή, να γράφουν, να παραποιούν και να κανιβαλίζουν. Κι ας με "τσιγκλούσαν" τα τρολάκια τους. Έτσι θα ήθελες και έτσι έπραξα. Και τώρα δε θα πω κουβέντα. Θα φύγεις με αξιοπρέπεια. Τα έκανες όλα. Δεν έχεις παράπονο. Δέκα ζωές έζησες. Καλέ Θεέ, δώσε ξεκούραση στην ψυχή του και δύναμη στη γυναίκα του»

