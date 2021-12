Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: την σκότωσε ο άνδρας της, όχι η πεθερά της

Ο εν διαστάσει σύζυγος της 55χρονης και όχι η πεθερά της ήταν που την σκότωσε το πρωί της Δευτέρας, όπως έμπαινε στο φούρνο.

Ανατροπή στην εν ψυχρώ δολοφονία που συγκλόνισε χθες το πανελλήνιο, με την 55χρονη να πέφτει νεκρή από σφαίρες έξω από το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς της.

Όπως φαίνεται ήταν ο εν διαστάσει σύζυγός της και όχι η πεθερά της που την σκότωσε.

Πρόκειται για πλήρη ανατροπή των δεδομένων, αφού δεν επιβεβαιώνονται αρχικές μαρτυρίες ότι ο δράστης ήταν γυναίκα κι ότι αυτή ήταν η πεθερά του θύματος, η οποία δεν είχε ωστόσο καμιά σχέση με το έγκλημα.

O δράστης που διέμενε στα Τρίκαλα πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα με καραμπίνα, επειδή τον είχε εγκαταλείψει και μετέβη στη Θεσσαλονίκη.

Ο 56χρονος φορούσε μακρύ μπουφάν με κουκούλα, με αποτέλεσμα να παραπλανήσει τους αυτόπτες μάρτυρες ότι ο δράστης ήταν γυναίκα. Άλλωστε, η σύλληψη της μητέρας του στηρίχθηκε σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι έκαναν λόγο για γυναίκα δράστη.

Ο δολοφόνος συνελήφθη και πλέον διαπιστώνεται ότι αυτή είναι η 17η γυναικοκτονία φέτος.





