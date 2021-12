Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Πέθανε ανεμβολίαστη μητέρα

Η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών και μόλις 34 ετών, ωστόσο, δεν είχε εμβολιαστεί.

Συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο ο κορονοϊός, με το τέταρτο κύμα να μην κάνει διακρίσεις σε ηλικίες.

Τρανό παράδειγμα ο θάνατος χθες μιας 34χρονης γυναίκας από τον Εύοσμο η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα, αν και έπασχε από υποκείμενο νόσημα, δεν είχε εμβολιαστεί.

Η 34χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ακόμα άνδρας με ηλικία κάτω των 40 ετών με υποκείμενο νόσημα, κατέληξε χθες στο ίδιο νοσοκομείο από επιπλοκές του κορονοϊού.

