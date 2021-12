Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με ταλαντούχους νέους ηθοποιούς (εικόνες)

Δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε σειρές με μεγάλη τηλεθέαση, μιλούν για όλους και για όλα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Κώστα Νικούλι.

O αγαπημένος ηθοποιός μοιράζεται μαζί μας το ταξίδι της ζωής του, μιλάει για τους βιοπαλαιστές γονείς του, που είναι μετανάστες από την Αλβανία και εξηγεί για το πώς από τις χειρωνακτικές δουλειές βρέθηκε στη Δραματική Σχολή.

Επίσης, θυμάται τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, που τον οδήγησαν στο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ μιλάει με αγάπη για τη σχέση του με τη συνάδελφό του Κατερίνα Μαούτσου, αλλά και για τον ρόλο του Πετρή που ενσαρκώνει στη σειρά «Σασμός».

Τέλος, ο Κώστας Νικούλι περνάει από τον μικρό Σπύρο Ντούγια που τον υποβάλλει σε ξεκαρδιστικές δοκιμασίες.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Δημήτρης Τσίκλης, ο ταλαντούχος ηθοποιός που υποδύεται τον Λευτέρη Μεγαρίτη στις αγαπημένες «Άγριες Μέλισσες». Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης αναφέρεται στο επίμαχο φιλί που προβλήθηκε στη σειρά και παίρνει θέση απέναντι στα σχόλια που δέχθηκε.

Ποια δυσκολία αντιμετώπισε στη σκηνή της απόπειρας αυτοκτονίας του που είδαμε στις «Άγριες Μέλισσες»; Γιατί είναι διστακτικός απέναντι στις τηλεοπτικές δουλειές; Τι όνειρο είχαν οι γονείς του και πώς αντέδρασαν όταν τους χάλασε τα σχέδια;

Τέλος, εκφράζει την αγάπη του για το θέατρο και μοιράζεται στιγμές από τη συμμετοχή του σε παραστάσεις όπως η «Φαίδρα», το «Λευκό Δωμάτιο και η διαδικτυακή «Αϊτή».

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

