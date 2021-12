Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον – Βρετανία: 11 χώρες βγαίνουν από την “κόκκινη” λίστα

Αφαιρούνται από την «κόκκινη» λίστα της Μεγάλης Βρετανίας οι έντεκα χώρες που είχαν πρόσφατα μπει.

Η Βρετανία θα αποσύρει και τις 11 χώρες από την «κόκκινη ταξιδιωτική λίστα» της για την Covid-19 από αύριο Τετάρτη, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διασπορά στην κοινότητα της παραλλαγής Όμικρον, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ ενώπιον του κοινοβουλίου.

Η βρετανική κυβέρνηση πρόσθεσε τις χώρες της νότιας Αφρικής στον «κόκκινο» κατάλογό της στα τέλη Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως η είσοδος επιτρεπόταν μονάχα σε Βρετανούς πολίτες ή κατοίκους που έπρεπε να μπουν σε καραντίνα σε ένα ξενοδοχείο, σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

«Τώρα που καταγράφεται διασπορά στην κοινότητα της Όμικρον στη Βρετανία και η Όμικρον έχει εξαπλωθεί ευρέως στον κόσμο, η κόκκινη λίστα για τα ταξίδια είναι αυτή τη στιγμή λιγότερο αποτελεσματική στο να επιβραδύνει την εισβολή της Όμικρον από το εξωτερικό», εξήγησε ο Τζάβιντ.

«Αν και θα διατηρήσουμε τα προσωρινά μέτρα διενέργειας τεστ για τους διεθνείς ταξιδιώτες, θα αποσύρουμε και τις 11 χώρες από τον «κόκκινο» ταξιδιωτικό κατάλογο, από αύριο το πρωί στις 4 (τοπική ώρα)».

Η Βρετανία ζητά από όλους τους εισερχόμενους ταξιδιώτες να υποβάλλονται είτε σε ένα PCR είτε σε ένα rapid τεστ το μέγιστο 48 ώρες πριν από την αναχώρησή τους.

Οι 11 χώρες που θα αποσυρθούν από την «κόκκινη» λίστα είναι: η Ανγκόλα, η Μποτσουάνα, το Εσουατίνι, το Λεσότο, το Μαλάουι, η Μοζαμβίκη, η Ναμίμπια, η Νιγηρία, η Νότια Αφρική, η Ζάμπια και η Ζιμπάμπουε.

