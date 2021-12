Υγεία - Περιβάλλον

Αρνητές - Κορονοϊός: Ύποπτος για δύο κακουργήματα ο αρνητής δικηγόρος

Ως ύποπτος τέλεσης δύο κακουργημάτων και ενός πλημμελήματος έλαβε κλήση να δώσει εξηγήσεις στην εισαγγελία γνωστός αρνητής δικηγόρος.

Αρνητής δικηγόρος προσφάτως κατηγορήθηκε για διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου, επειδή ανέβαζε βίντεο με περιεχόμενο κατά των εμβολιασμών και ελέγχεται και πειθαρχικά από το δικηγορικό σύλλογο.

Τώρα καλείται από την εισαγγελία να δώσει εξηγήσεις για το εάν σχετίζεται με την παρεμπόδιση ιατρών να διασωληνώσουν μία γυναίκα ασθενή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η 54χρονη τελικά έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα για το τι συνέβη και πλέον ο αρνητής δικηγόρος καλείται ως ύποπτος για τα κακουργήματα της συνέργειας σε θανατηφόρα έκθεση και της συνέργειας στην παραβίαση των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Επιπλέον ερευνάται και για το πλημμέλημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία.

Σε εξηγήσεις έχει κληθεί και ο σύζυγος της 54χρονης ως ο φυσικός αυτουργός των τριών αδικημάτων.