Κύκλωμα έκρυψε ναρκωτικά στο λιμάνι της Βαρκελώνης (εικόνες)

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά της εγκληματικής οργάνωσης.

Μία εγκληματική οργάνωση που έκρυψε ναρκωτικά μέσα στους τοίχους του λιμανιού της Βαρκελώνης εξαρθρώθηκε, μετά από μεγάλη διεθνή επιχείρηση εντός κι εκτός συνόρων της Ισπανίας.

Η εγκληματική οργάνωση που είχε βάσεις στην Ισπανία και την Ολλανδία με διασυνδέσεις με τα καρτέλ του Μεξικό, είχε «ριζώσει» στην Ολλανδία, όπου «έσπρωχνε» μεγάλες ποσότητες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Η έρευνα για τη σύλληψή τους είχε διαρκέσει τρία χρόνια και συμπεριελάμβανε τη σύλληψη 16 ατόμων, αλλά και την ανίχνευση της διαδρομής των ναρκωτικών στην Ευρώπη, η πύλη της οποίας ήταν η Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Ισπανίας, το κύκλωμα είχε έναν νέο τρόπο να εισάγει τα ναρκωτικά, όπως το να δημιουργεί κρυψώνες σε υπό κατασκευή τοίχους, που τα έκανε «αόρατα».

Εκτός από τα πάνω από 2500 κιλά μεθαμφεταμίνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,370 κιλά κοκαΐνης και 17.000 λίτρα χημικών προϊόντων.

Η αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν μέλη της Αστυνομίας της Ισπανίας, της Εθνοφυλακής, της Οικονομικής Αστυνομίας και της Europol επεκτάθηκε στη Βαρκελώνη, την Ταραγόνα, τη Βαλένθια, την Ολλανδία και την Τουρκία.

