Κανάκης: Εννοείται πως συνεχίζει το “Ράδιο Αρβύλα”

Για τις επόμενες κινήσεις των συντελεστών της εκπομπής και το σοκ που υπέστησαν μετά την αποκάλυψη για τον Στάθη Παναγιωτόπολου μίλησε ο Αντώνης Κανάκης. Το μήνυμα στο θύμα.

«Εννοείται ότι θα συνεχίσει το Ράδιο Αρβύλα, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ και σε κανέναν να θίξει αυτό που κάνουμε», ξεκαθάρισε ο Αντώνης Κανάκης,στο κλείσιμο της αποψινής εκπομπής του, που ήταν εντελώς διαφορετικής από τις μέχρι τώρα.

Αφιερωμένη στο λόγο και μέσω μία μακροσκελούς απολογίας, ο παρουσιαστής, εκπροσωπώντας όλους τους συνεργάτες του μίλησε για όσα βίωσαν εκείνοι όταν έμαθαν για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στο θύμα, αλλά και την Πολιτεία.

Εξήγησε, στην κατακλείδα το ότι, «είμαστε άνθρωποι κι αυτές οι εκπομπές χρειάζονται καλή ψυχολογία. Είμαστε χάλια, είμαστε σε κατάσταση που δεν έχει ξαναϋπάρξει στη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς, θα ήταν η τελευταία μας εβδομάδα και θα επιστρέφαμε μετά τις γιορτές. Ελπίζουμε αυτές οι ημέρες να λειτουργήσουν ώστε να ηρεμήσουμε», και εξέφρασε στην ελπίδα ότι, «ελπίζουμε ότι σε αυτό το διάστημα θα μπορέσουμε να χαμογελάσουμε στα παιδιά μας αληθινά και να βγούμε ξανά στον αέρα».

«Σήμερα θα πούμε κάποια ακόμα πράγματα», εξήγησε ο Αντώνης Κανάκης, σημειώνοντας πως «είναι χειρότερα τα πράγματα όταν συνειδητοποιείς κάποια πράγματα».

Ξεκαθάρισε ότι, «το θύμα αυτής της ιστορίας είναι αυτή η κοπέλα. Το πρώτο είναι το τι έχει περάσει και τι περνάει αυτή και η επόμενη σκέψη μας είναι αυτή που κάνει κάθε γονιός: ‘αν αυτό το πράγμα συνέβαινε στο παιδί μου’, ‘αν συνέβαινε στο κορίτσι μου και μάλιστα από έναν άνθρωπο που επί 14 χρόνια καθόταν δίπλα μου’».

Ο κεντρικός παρουσιαστής του «Ράδιο Αρβύλα» έκανε σαφές ότι, «δεν έτυχε να γνωρίσουμε αυτήν ή καμία κοπέλα που είχε σχέση μαζί του» και ζήτησε από το θύμα του Στάθη Παναγιωτόπουλου, τον οποίο δεν κατονόμασε σε κανένα σημείο της ωραίας εκπομπής, «θα ήθελα να είχες έρθει, να μας είχες βρει και να μας είχες πει τι είχε συμβεί, όταν συνέβη».

Εξέφρασε εκ μέρους όλων των συντελεστών της εκπομπής την επιθυμία «να συζητηθεί αυτό το πράγμα και να γίνουν αυτά που πρέπει ώστε να μην βρεθεί ποτέ, κανένας σε παρόμοια θέση, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση».

«Δεν αρκεί το ότι ο ίδιος απολογήθηκε, δεν αρκεί το ότι η ίδια η κοπέλα δήλωσε πως κανείς δεν γνώριζε. Πραγματικά, πιστεύει κανείς ότι είμαστε τόσο ανόητοι, τόσο υποκριτές και τόσα χρόνια να βγάζουμε αυτές τις εκπομπές και αυτός να είναι δίπλα μου; Θα τον χτύπαγα αν ήξερα», είπε.

Απαντώντας σε σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη, είπε:

«Το γεγονός ότι γίνεται η εξίσωση της υπουργού πολιτισμού και μιας σατιρικής εκπομπής στο διαδίκτυο, άντε το καταλαβαίνω, το ότι γίνονται από κάποιους συγκεκριμένους δημοσιογράφους, δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Το ότι πρέπει εμείς να εξηγήσουμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το ότι, το να συμψηφίζεις έναν υπουργό Πολιτισμού, έναν κυβερνήτη με μία τηλεοπτική εκπομπή…. Το να πρέπει να εξηγήσουμε ότι λειτουργεί τελείως διαφορετικά το ότι, έχουμε διαφορετικό ρόλο από αυτούς που ορίζουν τις ζωές μας, δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει το τι θα συμβεί στις ζωές των ανθρώπων. Το ότι, δεν έχουμε καμία θεσμική θέση. Το ότι είναι διαφορετική η πολιτική ευθιξία.

Πώς επιτρέπετε να λειτουργούν τόσα χρόνια σάιτ πορνογραφικού περιεχομένου, όχι με επαγγελματικό προϊόν, αλλά με σκηνές μέσα χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου, εσείς το επιτρέπετε.

Να παροτρύνουμε ουσιαστικά να βγει κάτι από αυτήν την ιστορία, να βγουν νόμοι, ρυθμίσεις, κάτι γρήγορο, να βγει κάτι από αυτήν την ιστορία. Δημιουργήστε ένα πλαίσιο ώστε να μη συμβαίνουν αυτά τα πράγματα».

Και κάλεσε εκ νέου το θύμα να επικοινωνήσει μαζί τους. «Είναι αξιοπρέπεια το ότι δεν ήρθε σε εμάς, αλλά μακάρι να είχε έρθει σε εμάς», είπε και ο Χρήστος Κιούσης εγγυήθηκε ότι, η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» θα παρέχει κάθε αρωγή στην κοπέλα αυτήν, ανοίγοντας μαζί της κανάλι επικοινωνίας.

