Basketball Champions League: Αποκλείστηκε η ΑΕΚ

Δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της η ΑΕΚ απέναντι στη Φάλκο Σομπατέλι.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της, απέναντι στην Φάλκο Σομπατέλι και είδε την πόρτα της ευρωπαϊκής συνέχειας να κλείνει για εφέτος... Η Ένωση ηττήθηκε με 83-89 από την ουγγρική ομάδα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 1-4 στον 4ο όμιλο, με το οποίο δεν μπορεί να ονειρεύεται πρόκριση. Στον αντίποδα, η Σομπατέλι πανηγύρισε την 4η νίκη της.

Η Ένωση τέθηκε εκτός πρόκρισης μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης, «πληρώνοντας» τα απογοητευτικά αμυντικά αντανακλαστικά της πρώτης περιόδου, όταν βρέθηκε στο -11 (15-26) και μπήκε σε θέση «κυνηγού»... Παράλληλα, στο άλλο ματς του ομίλου, η Ρίγα (2-3) νίκησε την Τρεβίζο (3-2) με 74-71, στερώντας από την ΑΕΚ και την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στο play-in tournament του Basketball Champion League.

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 38-42, 61-65, 83-89

Η ΑΕΚ δεν «έδεσε» σε κανένα σημείο της πρώτης περιόδου την άμυνα της, με τη Φάλκο να ξεφεύγει γρήγορα στο σκορ και να κλείνει το δεκάλεπτο στο +11 (15-26). Ένα ξέσπασμα της Ένωσης στη δεύτερη περίοδο, όταν κράτησε χωρίς πόντο τους φιλοξενούμενους για περίπου τέσσερα λεπτά, την έφερε σε απόσταση αναπνοής (23-26, 14΄), αλλά η έλλειψη διάρκειας σε άμυνα και επίθεση έβαλε τους «κιτρινόμαυρους» και πάλι σε μειονεκτική θέση (38-42, 20΄).

Χαμένοι στις... περιστροφές οι παίκτες της ΑΕΚ, είδαν τη Σομπατέλι στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου να «οικοδομεί» και πάλι μια διψήφια διαφορά στο 26΄ (42-55). Ωστόσο, οι φωνές του Δέδα αφύπνισαν την ΑΕΚ, η οποία αυξάνοντας την πίεση σε όλο το παρκέ βρέθηκε και πάλι μία ανάσα από την ανατροπή (61-65 στο 30΄).

Στον... επίλογο του αγώνα, όμως, και με την ελληνική ομάδα να «βαραίνει» από την κούραση, χάνοντας την παραγωγικότητα της και πετώντας στον κάδο των απορριμμάτων την κυριαρχία της στα επιθετικά ριμπάουντ, οι φιλοξενούμενοι εξασφάλισαν ένα +8 (70-78) στο 37΄, βάζοντας τέλος στα όνειρα της Ένωσης για ανατροπή...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρόσο, Κρέγιτς, Ζάστσουκ

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Δέδας): Φλιώνης, Ανγκόλα 22 (2), Παππάς 13, Γκρίφιν 24 (3), Χάμερ 12 (1), Κολόμ 2, Φιλιππάκος, Μαυροειδής 6, Βαουλέτ 4.

ΦΑΛΚΟ (Κονάκοφ): Περλ 18 (1), Βαράντι 20 (6), Μπένκε 15 (1), Κλαρκ 2, Μπάρατς 15 (1), Κέλερ 11, Γκόλομαν 6, Κόβακς 2, Σόμογκι.

