Μητσοτάκης - Deutsche Telekom: Ψήφος εμπιστοσύνης οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Με στελέχη της Deutsche Telekom και του ΟΤΕ συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.



Επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, μεταξύ 2022 και 2027, θα πραγματοποιήσει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο ΟΤΕ στην Ελλάδα, από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει ποτέ ιδιωτική εταιρεία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, όπως ανακοίνωσαν τα στελέχη της Deutsche Telekom και του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια συνάντησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτές τις επενδύσεις, που συμβάλλουν καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ώστε να γίνει πρωτοπόρα σε ευρωπαϊκή επίπεδο, η εταιρεία θα υλοποιήσει το πρόγραμμα για το δίκτυο σταθερής και θα φέρει την οπτική ίνα σε 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις, θα αναβαθμίσει δωρεάν τις ταχύτητες του σταθερού ευρυζωνικού internet για τους συνδρομητές της αυξάνοντας κατά πολύ τη διείσδυση των υπερυψηλών ταχυτήτων.

«Η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Deutsche Telekom είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην εξαιρετική τοπική σας ομάδα και στον ΟΤΕ. Αλλά, επίσης, πιστεύω ότι είναι και μία ψήφος εμπιστοσύνης στις πολιτικές μας που δίνουν ώθηση στην ψηφιοποίηση με πολύ ταχύτερους ρυθμούς και για να είμαστε πρωτοπόροι κι όχι ουραγοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα ως χώρα, η οποία μπορεί να πρωτοστατήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό», σημείωσε, μεταξύ άλλων, κατά την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός.

«Μετά την πανδημία, πολύς κόσμος έχει αποφασίσει ότι η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό μέρος από όπου μπορεί να εργαστεί. Αλλά για να καταστήσουμε την Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική, χρειαζόμαστε καλή συνδεσιμότητα, με την ευρύτερη δυνατή πληθυσμιακή κάλυψη, στις καλύτερες δυνατές τιμές ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το μέτωπο. Πιστεύω ότι η απόφασή σας, πραγματικά, μας βοηθά να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία. Είμαι πολύ χαρούμενος που ακούω ότι έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας σχετικά με τη διείσδυση του 5G. Πάντα γνωρίζαμε, ασφαλώς, ότι δεν είχαμε καλή επίδοση σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα της σταθερής τηλεφωνίας. Και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που πήρατε την απόφαση να εστιάσετε σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, με αποτέλεσμα να έχουμε τουλάχιστον τρία εκατομμύρια νέες συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας από τον ΟΤΕ, μέχρι το 2027. Όπως είπατε, μιλάμε για 600.000 συνδέσεις σε απίστευτα γρήγορες ταχύτητες ανά έτος», τόνισε ο πρωθυπουργός χαιρετίζοντας, ταυτόχρονα, την απόφαση να διπλασιάσουν τις υπάρχουσες ταχύτητες για τις σταθερές γραμμές.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο επενδυτικό Ταμείο Phaistos: «Εξίσου σημαντική είναι και η επένδυσή σας στο Ταμείο Phaistos. Πρόκειται για ένα καινοτόμο ταμείο που αξιοποιεί δημόσιο χρήμα, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις και θα επικεντρωθεί στο οικοσύστημα 5G. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα σήμερα. Ο τομέας πραγματικά ανθεί. Θα έχουμε και μία σειρά από "unicorns" στην Ελλάδα (νεοφυείς επιχειρήσεις αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου). Υπάρχουν ήδη τέτοια παραδείγματα, κάτι που ήταν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια. Επομένως, η ιδέα τού να έχουμε ένα όχημα που είναι αφοσιωμένο σε αυτό και θα επενδύει στον τομέα του 5G, σε επενδύσεις σε αρχικά στάδια, μου φαίνεται μία πολύ λογική επένδυση, τόσο από επιχειρηματικής άποψης αλλά και από άποψη κεφαλαίου, ειδικά δεδομένης της συνολικής σας παρουσίας στη χώρα».

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός τόνισε: «Καθώς σας άκουγα θυμήθηκα μία ατάκα από την ταινία "Top Gun", μία ταινία του 1986. Εκεί ο Tom Cruise λέει "νιώθω την ανάγκη, την ανάγκη για ταχύτητα". Όλοι, λοιπόν, νιώθουμε την ανάγκη για ταχύτητα, ταχύτητα όσον αφορά τις συνδέσεις internet, την ευρυζωνικότητα, αλλά και ταχύτητα όσον αφορά την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου σας».

Ο επικεφαλής της Deutsche Telekom, Tim Hoettges, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «με το στρατηγικό πλάνο ταχείας ανάπτυξης του FTTH, στηρίζουμε δυναμικά το όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της. Η επένδυση της Deutsche Telekom στην Ελλάδα είναι για εμάς στρατηγικής σημασίας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε όλους τους τομείς, αποδεικνύοντας ότι έχει θέση μεταξύ των πιο προηγμένων χωρών της Ευρώπης».

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, επεσήμανε ότι «η συγκεκριμένη επένδυση είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Η στρατηγική της σημασία έγκειται στο ότι -ουσιαστικά- η συγκεκριμένη εταιρεία διπλασιάζει τον αριθμό των γραμμών FTTH που θα δημιουργήσει στη χώρα τα επόμενα χρόνια και έτσι καλύπτει το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά τα 2 εκατομμύρια γραμμές, τα οποία έλειπαν από τα συνολικά επενδυτικά πλάνα των παρόχων αλλά και από τα κρατικά πλάνα στα οποία είχαμε συμμετάσχει, το Ultrafast Broadband. Έτσι, πλέον, πιάνουμε ουσιαστικά μέσα σ' ένα εύλογο χρονικό διάστημα τους στόχους για την ψηφιοποίηση της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας στο επίπεδο της σταθερής τηλεφωνίας».

Η επικεφαλής για την Ευρώπη, Dominique Leroy, υπογράμμισε ότι «οι υπερσύγχρονες δικτυακές υποδομές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη ριζική αλλαγή της καθημερινότητας. Η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι είναι μονόδρομος για κάθε χώρα που έχει ως στόχο την ψηφιακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο. Με μία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα, προχωράμε στη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα για τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και βάζουμε τη χώρα σε θέση οδηγού στην ψηφιακή εποχή».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Απαντάμε στις πραγματικές ανάγκες της πολιτείας, της κοινωνίας και της αγοράς, φτιάχνοντας σήμερα το δίκτυο, στο οποίο θα βασιστεί η ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες και αναβαθμίζοντας δωρεάν τις ταχύτητες για τους πελάτες μας».

Πέραν των άλλων σημαντικών οφελών, οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της, όπως έχουν καταγραφεί στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε, επίσης, ότι θα επενδύσει στο Phaistos Fund, το οποίο συγκροτήθηκε με κεφάλαια από τα έσοδα της δημοπρασίας για τις συχνότητες 5G με στόχο να επιστραφούν στην αγορά και να δοθεί δυνατότητα ακόμα και σε startups να παρουσιάσουν υπηρεσίες που θα ενδιαφέρουν άμεσα το ελληνικό κοινό, ικανές να παράγουν προστιθέμενη αξία. Τόνισε, δε, ότι εξετάζουν την επένδυση στην Ελλάδα για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, στη σύσκεψη συμμετείχαν o υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο γγ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αθανάσιος Στάβερης Πολυκαλάς, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Από την πλευρά της εταιρείας, έλαβε μέρος ο επικεφαλής της Deutsche Telekom, Tim Hoettges (διαδικτυακά από τη Γερμανία), η επικεφαλής για την Ευρώπη της Deutsche Telekom, Dominique Leroy, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ και η νομική σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Νικολαΐδη.

