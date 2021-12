Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κρήτη: Νοσηλεύονται 3 βρέφη λίγων ημερών

Το μεγαλύτερο από αυτά, που νοσηλεύεται στα Χανιά, είναι μόλις 40 ημερών

Τρία βρέφη νοσηλεύονται τις τελευταίες ημέρες στα νοσοκομεία της Κρήτης έχοντας προσβληθεί από κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για δύο νεογέννητα και ένα μωρό 40 ημερών.

Τα δύο νεογέννητα, 7 και 24 ημερών, νοσηλεύονται στη Μονάδα Νεογνών του ΠΑΓΝΗ καθώς εμφάνισαν συμπτώματα κορονοϊού με τους γιατρούς να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Την ίδια ώρα, οι μητέρες τους έχουν επίσης προσβληθεί με τον ιό χωρίς όμως να έχουν εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα.

Παράλληλα, ένα βρέφος 40 ημερών έχει εισαχθεί στην παιδιατρική μονάδα κορονοϊού στο νοσοκομείο Χανίων.

