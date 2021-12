Κοινωνία

Διακινούσαν απαγορευμένα χάπια κι αναβολικά σε Ελλάδα και εξωτερικό (εικόνες)

Ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ τα έσοδα που προσδοκούσε να αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση. Πως δρούσε το κύκλωμα.



Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή, με τη μέθοδο της αποστολής δεμάτων, απαγορευμένων φαρμακευτικών δισκίων και αναβολικών, καθώς και στην αποθήκευση, στη συσκευασία και στη συνέχεια στην εξαγωγή των ανωτέρω ποσοτήτων σε χώρες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ανωτέρω Υπηρεσίας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 13ης Δεκεμβρίου στις περιοχές Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Αθηνών, δύο αλλοδαποί (49χρονος άνδρας και 38χρονη γυναίκα) και 63χρονος Έλληνας, ως εμπλεκόμενα μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αναγκαίων ρυθμίσεων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Επιπλέον ο 49χρονος κατηγορείται για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Συγκατηγορούμενος των ανωτέρω, τυγχάνει και έτερος αλλοδαπός, ο οποίος αναζητείται

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχθηκε συνεργασία με την H . S . I . (Homeland Security Investigation) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και υπήρξε συνδρομή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, του Τμήματος Ναρκωτικών του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, του Τμήματος Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε. και του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Επιπρόσθετα, ήδη έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με τις χώρες εισαγωγής και εξαγωγής των απαγορευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και αναβολικών.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση πληροφοριών και πολυήμερη έρευνα, αποκαλύφθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα , που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή, με τη μέθοδο της αποστολής δεμάτων από τις χώρες της Ιταλίας, Κροατίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Σερβίας και Σλοβακίας, απαγορευμένων φαρμακευτικών δισκίων και αναβολικών, καθώς και στην αποθήκευση, τη συσκευασία και στη συνέχεια στην εξαγωγή των ανωτέρω ποσοτήτων σε χώρες του εξωτερικού, και κυρίως προς Η.Π.Α., Καναδά, Νορβηγία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία, με σκοπό την αποκόμιση σημαντικών παράνομων προσόδων.

Όπως εξακριβώθηκε η οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και τα μέλη της διακριτούς ρόλους και ειδικότερα:

ο αναζητούμενος αλλοδαπός, ήταν ο «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης, υπεύθυνος για την ανεύρεση των ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών και για το συντονισμό της διακίνησης – εξαγωγής αυτών,

ο 49χρονος αλλοδαπός, ήταν ο υπεύθυνος για την παραλαβή των ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών, που αποστέλλονταν από χώρες του εξωτερικού, για την αποθήκευση και τη συσκευασία αυτών, καθώς επίσης και για την αποστολή, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, σε άλλες χώρες του εξωτερικού,

ο 63χρονος ημεδαπός, δρούσε ως προμηθευτής συγκεκριμένων ποσοτήτων ναρκωτικών δισκίων, λόγω μη εύρεσης αυτών στο εξωτερικό, άνευ νομίμων παραστατικών και

η 38χρονη γυναίκα, ήταν η υπεύθυνη για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών.

Επισημαίνεται η διακίνηση μεγάλης γκάμας παρανόμων ουσιών και αναβολικών, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων με:

τη χρήση ψευδών διευθύνσεων παραλήπτη/ αποστολέα,

τη χρήστη πλαστών δελτίων ταυτότητας, για την παραλαβή/παράδοση των δεμάτων, από τα διάφορα υποκαταστήματα ταχυμεταφορών,

τη χρησιμοποίηση διαφορετικών εταιρειών ταχυμεταφορών,

την εκμετάλλευση νόμιμου φαρμακείου για την εύρεση φαρμακευτικών δισκίων από το εξωτερικό και τη χρήση συσκευαστηρίου, για την συσκευασία των προς αποστολή παράνομων δισκίων.

Από τις έρευνες σε οικίες και φαρμακείο, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

844.186 απαγορευμένα φαρμακευτικά σκευάσματα (δισκία),

87.335 αναβολικά δισκία,

19.670 άγνωστα δισκία,

91 φιαλίδια με ναρκωτική ουσία,

181 φιαλίδια με αναβολική ουσία,

152 φιαλίδια με άγνωστη ουσία,

40 αμπούλες με ναρκωτική ουσία,

715 αμπούλες με αναβολική ουσία,

3 μεταλλικά δοχεία με ναρκωτική ουσία,

5.577 τζελ,

το χρηματικό ποσό των 5.310 ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

δύο laptop ,

τρία πλαστά δελτία ταυτότητας,

συσκευή εκκένωσης αέρα και

σφραγίδα.

Από τη μεθοδολογία δράσης, την ιεραρχική δομή, τον διεθνικό χαρακτήρα, την επί 2ετία δράση τους, την εκμετάλλευση της παγκόσμιας δημιουργηθείσας κατάστασης λόγω της πανδημίας COVID-19 και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, προκύπτει η εκ μέρους τους, κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής, που εξασφάλιζε την αδιάλειπτη δράση τους, με σκοπό τη διακίνηση παράνομων ουσιών και αναβολικών και αποκόμιση παρανόμων προσόδων.

Τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης, υπολογιζόμενα από τα κατασχεθέντα, εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.

