Οικονομία

Έρευνα ΣΕΛΠΕ – Εορταστικές αγορές: “Ψαλίδι” για 6 στους 10 καταναλωτές

Ο 1 στους 5 καταναλωτές έχει ολοκληρώσει ήδη τις αγορές του από την Black Friday, ενώ οι μισοί καταναλωτές εκτιμούν ότι θα δαπανήσουν 100 ευρώ λιγότερα από πέρσι.

Μειωμένες θα είναι οι εορταστικές δαπάνες θεωρεί το 58% των συμμετεχόντων σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), η οποία αναδεικνύει την ανησυχία του κοινού σε σχέση με τις ανατιμήσεις. Παράλληλα, το 31% που «βλέπουν» μείωση των εορταστικών δαπανών, θεωρεί ότι η μείωση θα είναι πάνω από το μισό της δαπάνης του προηγούμενου έτους. Στο μεταξύ, το 52% του συνόλου των συμμετεχόντων εκτιμά ότι θα δαπανήσει για αγορές λιγότερο από 100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα.

Στην έρευνα καταγράφονται οι εκτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις αγορές των Χριστουγέννων. Παράλληλα καταδεινύονται από τη μία η σημαντική αλλαγή που επήλθε στις αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού τον τελευταίο χρόνο, λόγω πανδημίας, και από την άλλη η μεγάλη επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα, και κατ' επέκταση στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία του κοινού (58%) θεωρεί ότι η αξία των αγορών της τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι μειωμένη, ενώ μόλις ένα 7% εκτιμά ότι θα είναι αυξημένη, και 35% θεωρούν ότι θα μείνει αμετάβλητη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 31%, θεωρεί ότι η μείωση αυτή θα είναι πάνω από το μισό της δαπάνης του προηγούμενου έτους, άνω του 50%. Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των καταναλωτών μεταφράζεται σε μία εκτιμώμενη μείωση της τάξης του -20%, δηλαδή ότι φέτος θα χαθεί περίπου το 1/5 του περυσινού «τζίρου».

Όσον αφορά το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης για αγορές την περίοδο των Χριστουγέννων, αυτή μεσοσταθμικά εκτιμάται σε 146 ευρώ κατά κεφαλήν. Το 15% εκτιμά ότι δεν θα δαπανήσει τίποτα, το 14% μέχρι 50 ευρώ, το 23% έως 100 ευρώ, το 25% από 101 έως 200 ευρώ, το 17% από 200 έως 500 ευρώ και το 7% πάνω από 500 ευρώ. Πρακτικά το μισό κοινό, ποσοστό 52% θα δαπανήσει λιγότερο από 100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα για αγορές.

Καταναλωτικές τάσεις: Προγενέστερες αγορές και διαδίκτυο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 20% - ένας στους 5 καταναλωτές - έχει ήδη ολοκληρώσει τις αγορές του για τα Χριστούγεννα, το 7% την περίοδο του black Friday και το υπόλοιπο 13% νωρίτερα. Η πλειοψηφία του κοινού σε ποσοστό 43% αναμένεται να κάνει τις αγορές την εβδομάδα που διανύουμε, ενώ το 37% την εβδομάδα των Χριστουγέννων.

Σε σχέση με τις διαδικτυακές αγορές, όπως φαίνεται στο σχήμα 3, το 16% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του ηλεκτρονικά, ποσοστό που δείχνει τη δυναμική των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το 68% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος σε φυσικά καταστήματα, ενώ ένα 17% δηλώνει ότι δεν θα αγοράσει. Πρακτικά η αναλογία διαμορφώνεται σε 1 καταναλωτής αγοράζει κυρίως ηλεκτρονικά για 4 καταναλωτές που αγοράζουν κυρίως φυσικά.

Τα παραπάνω ευρήματα σχετίζονται και με τις εξελίξεις σε σχέση τόσο με την πανδημία COVID-19 όσο και σε σχέση με την επίδραση που έχει η αύξηση του κόστους ενέργειας και των ανατιμήσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα με βασικό κριτήριο την χρηματική δαπάνη αυξήθηκε από 43% πέρυσι την ίδια εποχή σε 59% των 2021 με όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι και η ανησυχία του κοινού σε σχέση με τις ανατιμήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η έρευνα υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε χώρα την περίοδο 9-11 Δεκεμβρίου 2021 μέσω Πανελλήνιας Έρευνας σε δείγμα 859 καταναλωτών.

