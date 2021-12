Τεχνολογία - Επιστήμη

Freedom Pass: Παράταση για όσους ακόμη δεν έχουν κάνει χρήση

Μέχρι πότε δόθηκε παράταση για την αξιοποίηση των 150 ευρώ. Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο οι αιτήσεις.

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το Freedom Pass μέχρι και την 30 Ιουνίου 2022 θα έχουν οι νέοι ηλικίας 18-25 ετών (γεννηθέντες από 1/1/1996 έως 31/12/2003) που έχουν ολοκληρώσει την πρώτη (ή μοναδική) δόση του εμβολιασμού τους κατά της Covid-19 έως και τις 31/12/2021.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αρ. 5703/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, και Υγείας Θάνου Πλεύρη, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη η ισχύς της ψηφιακής προπληρωμένης κάρτας παρατείνεται για έξι ακόμα μήνες.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο νέοι έχουν ήδη κάνει χρήση του Freedom Pass. Συγκεκριμένα, στο πρώτο πεντάμηνο ισχύος του (από 20/07/2021), έχουν υλοποιηθεί 506.520 αιτήσεις για την απόκτησή του.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης των Freedom Pass που θα έχουν εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2021 για ένα επιπλέον εξάμηνο και όχι στη δυνατότητα έκδοσης νέου μετά την 01/01/2022.

Υπενθυμίζεται ότι το Freedom Pass αποτελεί μία ψηφιακή προπληρωμένη χρεωστική κάρτα αξίας 150 ευρώ που προορίζεται για αγορές σε ελληνικές επιχειρήσεις του τουριστικού και πολιτιστικού κλάδου. Η δράση υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ). Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να πληρώνει με αυτήν:

είτε για αγορές με φυσική παρουσία, «σκανάροντας» στο ταμείο το κινητό του τηλέφωνο,

είτε για ηλεκτρονικές αγορές, εισάγοντας τα στοιχεία της κάρτας.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι ιδιαίτερα απλή. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο freedompass.gov.gr χρησιμοποιώντας μόνο τους κωδικούς τους στο Taxisnet. Στη συνέχεια, καταχωρούν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail τους. Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet, μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία στα ΚΕΠ. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα λάβουν SMS και e-mail για την ενεργοποίηση της κάρτας και τις οδηγίες χρήσης της.

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, το Freedom Pass μπορεί να αξιοποιηθεί μέχρι την 30/06/2022 για αγορές εντός Ελλάδας, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Η χρήση της μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες πληρωμές, για μέρος ή για το σύνολο του ποσού που απαιτείται για το προϊόν ή την υπηρεσία. Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα ανάληψης του ποσού ή συναλλαγών με εμπόρους του εξωτερικού.

Συχνές ερωτήσεις καθώς και όλες οι δραστηριότητες για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Freedom Pass βρίσκονται αναλυτικά στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας.

