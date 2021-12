Πολιτική

Μητσοτάκης για Εθνική Πάτρας – Πύργου: Επιτέλους ξεκινά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την κατασκευή του αυτοκινήτοδρομου, που θα ενώσει τις δύο μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου.

«Ύστερα από δύο χρόνια μεθοδικής και επίμονης δουλειάς, οι προσπάθειές μας δικαιώνονται και ένα μεγάλο έργο, επιτέλους, ξεκινά: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε, σήμερα, την οριστική έγκριση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρας-Πύργου!», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

«Το έργο είχε δημοπρατηθεί το 2014 με μία μόνο εργολαβία, προϋπολογισμού 443.000.000 ευρώ και με εγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αν προχωρούσε το έργο, τότε, θα ήταν ήδη έτοιμο. Όμως, μία από τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, ήταν να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να κατατμίσει το έργο σε 8 ξεχωριστές εργολαβίες. Κι αυτό, προκειμένου να ευνοηθεί ένας συγκεκριμένος κατασκευαστής, φιλικά διακείμενος προς εκείνη», συνέχισε κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε πως «η εξέλιξη αυτή καθυστέρησε το έργο για δύο ακόμη χρόνια, αυξάνοντας το κόστος του κατά 70.000.000 και προκαλώντας δικαστικές διαμάχες μεταξύ των εργολάβων. Έτσι, τον Ιούλιο του 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε την υπόθεση σε τέλμα: με τον ‘εκλεκτό εργολάβο’ του ΣΥΡΙΖΑ έκπτωτο και υπό χρεοκοπία και τις σχετικές συμβάσεις σε νομική εκκρεμότητα.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, αποφάσισα να ενταχθεί το κρίσιμο αυτό έργο των 75 χλμ. στην Ολυμπία Οδό. Και να διεκδικήσω, πλέον, προσωπικά και σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό Κ. Καραμανλή, την έγκριση και χρηματοδότησή του από τους κοινοτικούς θεσμούς. Ήταν η μόνη λύση για να προχωρήσει. Μία λύση που τώρα γίνεται πραγματικότητα.

Ο νέος άξονας θα έχει ταχύτητα μελέτης 120 χλμ./ώρα, 8 ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες και 64 διαβάσεις. Θα διαθέτει Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης με Μονάδα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και αστυνομικό σταθμό. Ξεκινά αμέσως με προβλεπόμενο χρόνο κατασκευής 40 μήνες. Τα πρώτα 56 χλμ., ωστόσο, ξεκινώντας απ’ τον Πύργο, θα ολοκληρωθούν νωρίτερα. Και με τον Παραχωρησιούχο να αναλαμβάνει και τη συντήρηση του δρόμου για 23 χρόνια.

Όλα αυτά σημαίνουν ασφαλέστερη, γρηγορότερη και πιο άνετη κυκλοφορία. Διασύνδεση των πόλεων, διευκόλυνση του εμπορίου και των μεταφορών, τόνωση των τοπικών αγορών. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα έργο ανάπτυξης της οικονομίας και ανακούφισης της κοινωνίας. Και για μία ακόμη δέσμευση της κυβέρνησής μας που γίνεται πραγματικότητα. Συνεπείς με το σύνθημά μας: Το είπαμε, το κάναμε!».

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασκοπεία στην Ρόδο: τι πρότεινε η Εισαγγελέας

Χονγκ Κονγκ: Φωτιά στον ουρανοξύστη World Trade Center (εικόνες)

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Οδύνη στην κηδεία της 55χρονης