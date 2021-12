Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον - Μόσιαλος: Μεταδίδεται πιο γρήγορα από την Δέλτα

Νέα ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου για την μετάλαξη Όμικρον. Τα νεότερα δεδομένα.

Χρειάζεται εγρήγορση, γιατί με την παραλλαγή Όμικρον θα κολλήσουν πολλοί περισσότεροι απ' ό,τι με τη Δέλτα, και θα υπάρχει μάλλον επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Γι' αυτό, όσο περισσότερο καθυστερήσουμε τη διασπορά της, τόσο καλύτερο για όλους μας. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος.

Όπως αναφέρει, "γνωρίζουμε πλέον ότι η Όμικρον μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη για τη σοβαρότητα των λοιμώξεων που προκαλεί. Αλλά είναι πιθανό να προκαλεί περισσότερες λοιμώξεις με ήπια συμπτώματα σε σύγκριση με τη Δέλτα. Το σημαντικό όμως είναι αν προκαλεί περισσότερες σοβαρές λοιμώξεις. Για να το γνωρίζουμε αυτό, χρειάζεται να συγκρίνουμε την επίπτωση της Όμικρον σε ανεμβολίαστους, σε σύγκριση με τη Δέλτα σε ανεμβολίαστους. Και αυτά τα δεδομένα δεν τα έχουμε ακόμα".

Ωστόσο, "έχουμε νέα εργαστηριακά στοιχεία για την Όμικρον. Μια σημερινή ανακοίνωση από την Ιατρική Σχολή LKS στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ (HKUMed) δίνει τις πρώτες πληροφορίες για το πώς η όμικρον μολύνει την αναπνευστική οδό στον άνθρωπο. Οι ερευνητές διερεύνησαν πώς μολύνει η Όμικρον τα κύτταρα, χρησιμοποιώντας ως πειραματικό μοντέλο για την καλλιέργεια του ιού, ιστό από ανθρώπινους πνεύμονες. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 24 ώρες μετά τη μόλυνση, η Όμικρον πολλαπλασιάζεται πολύ γρηγορότερα από την παραλλαγή Δέλτα που κυριαρχεί επί του παρόντος. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί η Όμικρον μπορεί να μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα μεταξύ ανθρώπων, σε σχέση με προηγούμενες παραλλαγές.

Τα αποτελέσματα όμως έδειξαν επίσης, πως η λοίμωξη που προκαλεί η Όμικρον στον πνεύμονα, είναι σημαντικά χαμηλότερη από το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού. Αυτό, εάν ισχύει θα μπορούσε να αποτελεί έναν δείκτη μικρότερης σοβαρότητας της νόσου. Που ελπίζουμε βέβαια να επιβεβαιωθεί και κλινικά και επιδημιολογικά.

Ο κ. Μόσιαλος αναφέρει και "μια δήλωση ήδη από τις 2 Δεκεμβρίου, από το εθνικό εργαστήριο ιολογίας, στο Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Tel Hashomer του Ισραήλ. Η διευθύντρια του εργαστηρίου, καθηγήτρια Ella Mendelson, είχε αναφέρει πως προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν τον ιό που προέρχεται από τα κλινικά δείγματα, ώστε να αναπαραχθεί σε κυτταροκαλλιέργειες και καθυστερούσαν. 'Προς το παρόν, ακόμα περιμένουμε…η όμικρον δεν πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα στις καλλιέργειες και θυμίζει την βρετανική [άλφα] παραλλαγή, η οποία επίσης πολλαπλασιαζόταν πιο αργά στα κύτταρα', είχε πει τότε. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Η σοβαρότητα της νόσου σε κάποιον που θα κολλήσει τον ιό, δεν καθορίζεται μόνο από την αναπαραγωγή του ιού αλλά και από την ανοσολογική απόκριση του ανθρώπου που κόλλησε. Όπως έχουμε δει, στα πολύ σοβαρά περιστατικά, μπορεί να οδηγήσει στη γνωστή υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού, την καταιγίδα κυτοκινών. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, μια παραλλαγή του ιού μπορεί να προκαλέσει και σοβαρή ασθένεια και θάνατο, παρόλο που η ίδια μπορεί να είναι λιγότερο μολυσματική ή παθογόνα σε σχέση με μια άλλη παραλλαγή του ίδιου ιού.

Επομένως, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες μελέτες που δείχνουν ότι η παραλλαγή Όμικρον μπορεί εν μέρει να ξεφύγει από την προστασία που παρέχουν τα εμβόλια ή οι παλαιότερες λοιμώξεις, η συνολική απειλή και ατομικά και για το σύστημα υγείας, δεν έχει εξαλειφθεί".

