Αθλητικά

Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Ασταμάτητοι οι “ερυθρόλευκοι” με σόου Ελ Αραμπί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Ατρόμητο και αύξησε σε 11 τους βαθμούς της διαφοράς του από τη δεύτερη ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό στο πρωτάθλημα και το απέδειξε και στο Περιστέρι, όπου χωρίς να παίξει στο μάξιμουμ νίκησε εύκολα με 3-0 τον Ατρόμητο, χάρις σε χατ-τρικ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί και αύξησε σε 11 τους βαθμούς της διαφοράς του από τη δεύτερη ΑΕΚ, που θα παίξει αύριο (16/12) στη Νεάπολη με τον Ιωνικό, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.

Βίοι αντίθετοι, ο Ατρόμητος, που είχε υποχρεώσει σε ισοπαλία (0-0) τον πρωταθλητή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, εξακολουθεί να παραμένει σε δυσχερή θέση, όντας 13ος.

Αγωνιστικά η συνάντηση κύλησε χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο την πρώτη μισή ώρα, με μοναδική αξιόλογη στιγμή σε αυτό το διάστημα ένα διαγώνιο σουτ του Ρόνι Λόπες στο 29΄, που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο 34΄ ο Αγκιμπού Καμαρά έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας από έξοχη μπαλιά του Λαλά, ο Παπαδόπουλος τον ανέτρεψε και ο Μαροκινός «δολοφόνος» άνοιξε το σκορ στο 36΄ με εκτέλεση αλά Πανένκα.

Η εξέλιξη του αγώνα επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να είναι πιο άνετοι στο παιχνίδι τους, κάτι που φάνηκε στη φάση του 0-2: στο 50΄ ο Ελ Αραμπί δέχθηκε την κάθετη πάσα του Αγκιμπού Καμαρά και φεύγοντας ανάμεσα στους στόπερ νίκησε τον Πίριτς για δεύτερη φορά.

Στο 61ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ ο Χατζηϊσαΐας βρήκε την μπάλα με το χέρι, δίνοντας την ευκαιρία στον στράικερ του Ολυμπιακού να σημειώσει το 50ό τέρμα του σε 80 εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα» και να σημειώσει το τέταρτο χατ-τρικ του στην πειραϊκή ομάδα, φτάνοντας τον μεγάλο Τζιοβάνι.

Μάλιστα, αν συνυπολογιστούν και τα 15 γκολ του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ελ Αραμπί έχει σκοράρει με τους Πειραιώτες συνολικά 68 φορές σε 123 παιχνίδια.

Μάλιστα, στο 69΄ λίγο έλειψε να φτάσει στο «καρέ» αλλά η κεφαλιά του μετά τη σέντρα του Γκάρι Ροντρίγκες πέρασε μόλις άουτ. Από το σημείο εκείνο και ύστερα ο ρυθμός έπεσε, λόγω και των πολλών μαζεμένων αλλαγών.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να πάρει μέτρα στο γήπεδο βλέποντας τον Ολυμπιακό να παίζει στο... ρελαντί και στο 86΄ έχασαν τη μοναδική μεγάλη ευκαιρία τους για ένα γκολ, με τον Μπεντινέλι να πλασάρει τον Βατσλίκ στέλνοντας την μπάλα μόλις άουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νάτσος, Παπαδόπουλος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Παράσχος): Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος (65΄ Κιβρακίδης), Παπαδόπουλος, Χατζηισαΐας, Μαυρομμάτης, Καστεγιάνο, Νάτσος, Χαρίσης, Ντένιτς (46΄ Μουνίθ), Σπιριντόνοβιτς (66΄ Μπεντινέλι), Κουλούρης (84΄ Τζαβίδας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ (76΄ Ανδρούτσος), Εμβιλά (65΄ Μ. Καμαρά), Μπουχαλάκης, Λόπες (65΄ Γκ. Ροντρίγκες), Α. Καμαρά, Μασούρας (72΄ Βρουσάι), Ελ Αραμπί (71΄ Τικίνιο).

Ειδήσεις σήμερα:

Γρεβενά: νεκρή ηλικιωμένη – αναζητείται ο γιος της

Βόλος: Επιτέθηκε με πέτρες στα πεθερικά του

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ο Αντώνης Κανάκης συνομίλησε με την 30χρονη