Χριστούγεννα: Έτοιμος ο Άγιος Βασίλης για το ταξίδι στον κόσμο (εικόνες)

Το μήνυμα του Άγιου Βασίλη προς όλα τα παιδιά που τον περιμένουν σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Περίπου οκτώ χιλιόμετρα από τη φινλανδική πρωτεύουσα της Λαπωνίας, το Ροβανιέμι, βρίσκεται το χωριού του Άγιου Βασίλη, πάνω στην κορυφή του Αρκτικού Κύκλου.

Αυτήν την εποχή ο ήλιος δεν ανατέλλει πριν από τις 11:00, αυτό όμως, δεν εμποδίζει τον Άγιο Βασίλη και τα έμπιστα ξωτικά του να κάνουν όλες τις προετοιμασίες για την παραμονή των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον Άγιο Βασίλη, τα ξωτικά εργάζονται σκληρά, ενώ ο Ρούντολφ κάνει τις διακοπές του, διαβεβαιώνει, ωστόσο, πως ο τάρανδος θα είναι έτοιμος για τα Χριστούγεννα.

«Πιστεύω ότι το 2021 ο κόσμος ήταν πολύ καλός, ιδιαίτερα τα παιδιά», δηλώνει ο Άγιος Βασίλης, που πλέον έχει έτοιμη τη λίστα των καλών και των άτακτων παιδιών.

Συμβουλεύει δε τον κόσμο να κάνει πράγματα μαζί, κάτι που έχει βοηθήσει με τα lockdown και να μην κάθεται ο καθένας μόνος του.

Πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμου επισκέπτεται τα Χριστούγεννα το Ροβανιέμι για να δει από κοντά τον Άγιο Βασίλη και να μπει στο πνεύμα των ημερών, ενώ τον περισνό χρόνο μόλις 11.000 τουρίστες έφτασαν εκεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Γι’ αυτους, πάντως, που δεν μπορούν να δουν από κοντά τον Άγιο Βασίλη, υπάρχει πάντα και το παραδοσιακό ταχυδρομείο, αφού τα ξωτικά έχουν αναλάβει τα χιλιάδες γράμματα που φτάνουν εκεί από όλο τον κόσμο.

Άλλο μισό εκατομμύριο γραμμάτων φτάνει εκεί με τις λίστες των ευχών των Χριστουγέννων, ενώ στις μέρες με πολλή δουλειά τα γράμματα μπορεί να φτάσουν και τις 30.000 ημερησίως.

«Πέρυσι τα Χριστούγεννα, ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας μου είχε το ‘ελεύθερο να κυκλοφορήσω, παρά την απαγόρευση και θα το πάρω και φέτος, για να ταξιδέψω σε όλον τον κόσμο. Γι’αυτό παρακαλώ, να μείνουν όλοι στα κρεβάτια τους, να κοιμούνται, για να μπορώ να φέρω τα δώρα», είπε ο Άγιος Βασίλης.

Έχοντας διαβάσει όλα τα γράμματα, με τα δώρα έτοιμα σε πακέτα, ο Άγιος Βασίλης κατευθύνεται προς το δάσος, να βρει τον έμπιστο τάρανδό του, τον Ρούντολφ.

Μαζί με το έλκηθρό τους, έχουν «ένα μακρύ ταξίδι, όπου πολλά, καλά παιδιά» τους περιμένουν.

