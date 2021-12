Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Η πρώτη αντίδραση του καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνου μετά το βούλευμα (βίντεο)

Ποια είναι η τακτική που σκοπεύει να ακολουθήσει. Τι είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου στον ΑΝΤ1.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της αποτρόπαιης δολοφονίας στα Γλυκά Νερά δεν σκοπεύει να προσβάλει το βούλευμα, με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. Παράλληλα, είπε πως το μόνο που σκέφτεται είναι η κόρη του και να μην υπάρχουν αντιδικίες για τη μικρή Λυδία.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος παραπέμπεται να λογοδοτήσει δημόσια για τις κατηγορίες που του αποδίδονται για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίησης ζώου αλλά και της ψευδούς καταγγελίας, καθώς κατέστησε άλλους ύποπτους των πράξεών του, και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαϊωαννίδης, νωρίτερα, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, «με τα στοιχεία που θα προσκομίσουμε, με τα στοιχεία τα οποία θα ελεγχθούν και από τους δικαστές, θεωρώ ότι όσο μπορούμε θα υπερασπιστούμε και τη θέση του κατηγορουμένου, η οποία είναι σαφής και προανακριτικά και ανακριτικά, συν με αυτά που θα προσθέσουμε και στη διάρκεια της δίκης».

«Αυτό το οποίο θέλουμε να αποδείξουμε είναι ότι δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός. Αυτό το οποίο έγινε αφορούσε εκείνη τη μοιραία νύχτα και τίποτα περισσότερο», υπογράμμισε.

