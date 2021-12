Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομόφωνα στο εδώλιο

Εκδόθηκε το βούλευμα για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Ο πιλότος παραπέμπεται σε δίκη για δύο κακουργήματα.

Πιο κοντά στη στιγμή που θα βρεθεί ενώπιον των δικαστών του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου έρχεται ο σύζυγος της Καρολάιν Κράουτς, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, μετά την έκδοση βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, με το οποίο ο πιλότος παραπέμπεται για τη δολοφονία της 20χρονης στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά, τον περασμένο Μάιο.

Με το βούλευμά τους, που εκδόθηκε σήμερα, οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ομόφωνα, διατάσσουν την παραπομπή του προσωρινά κρατούμενου δράστη της δολοφονίας σε δίκη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος παραπέμπεται να λογοδοτήσει δημόσια για τις κατηγορίες που του αποδίδονται για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίησης ζώου αλλά και της ψευδούς καταγγελίας, καθώς κατέστησε άλλους ύποπτους των πράξεών του, και της ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση.

Με το βούλευμά τους για την υπόθεση, που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε βάρος του δράστη ο οποίος επί 37 ημέρες επιχειρούσε να παραπλανήσει τις Αρχές αλλά και συγκίνηση για την 20χρονη Καρολάιν, οι δικαστές υιοθετούν την εισαγγελική πρόταση που ανέλυσε το έγκλημα και την συμπεριφορά του δράστη.

Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρόταση του είχε περιγράψει αναλυτικά τους παράγοντες που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία έγινε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από το δράστη. «Η πεντάλεπτη διάρκεια του ασφυκτικού πνιγμού του θύματος, η εκ των προτέρων μεθόδευση της παύσης της λειτουργίας της κάμερας ασφάλειας της οικείας, ο αιφνιδιασμός του ανύποπτου θύματος, η εξ αρχής σκηνοθεσία της σε βάρος του ληστείας και η προσχεδιασθείσα προσπάθεια παραπλάνησης των διωκτικών αρχών» ήταν τα στοιχεία του εγκλήματος που καταδεικνύουν κατά τον εισαγγελέα την ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά την οποία ο κατηγορούμενος τέλεσε το έγκλημα.

Στο σκεπτικό του εισαγγελέα γίνεται αναφορά στη συμπεριφορά του κατηγορουμένου η οποία στόχευε στον αποπροσανατολισμό και σύγχυση των αστυνομικών αρχών, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που τέλεσε.

«Το θύμα ήταν μόλις 20 ετών, ενώ εκείνος ήταν 13 χρόνια μεγαλύτερος και θα έπρεπε να είναι ο προστάτης της, δεν είχε καμία αναστολή για την πράξη του αν και επρόκειτο για την μητέρα του παιδιού του, ενώ ταυτόχρονα δεν υπήρχε αφορμή για την πράξη του, την οποία εκδήλωσε όταν το θύμα ήταν ανυποψίαστο και ανύποπτο, καθώς κοιμόταν ήδη για 2,5 ώρες» φέρεται να αναφέρει.

Ειδική μνεία, φέρεται να κάνει ο εισαγγελέας και την ιατροδικαστική έκθεση, εξηγώντας ότι ο πνιγμός είχε πεντάλεπτη διάρκεια που προκύπτει από τους σφυγμούς της Καρολαιν, ο θάνατος της ήταν αγωνιώδης, ενώ δοκίμασε ψυχικό και σωματικό στρες κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος δε, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το 11 μηνών παιδί του και να εξολοθρεύσει τον 5 μηνών σκύλο του.

«Η νηφαλιότητα στην προμελέτη του σχεδίου συνάγεται από το ότι φρόντισε να αχρηστεύσει την κάμερα για να μην υπάρχουν οπτικές αποδείξεις σε βάρος του. Σχεδίασε και παρουσίασε ένα σενάριο ψευδές και για να υποστηρίξει όλο αυτό το σχέδιο, δέθηκε ο ίδιος και έδεσε το θύμα, ενώ επιχείρησε παραπλανητικές τηλεφωνικές κλήσεις καλώντας το 1000 και το 180 για να δείξει οτι αστοχεί επειδή ήταν δεμένος» φέρεται να εξηγεί ο εισαγγελέας συμπληρώνοντας ότι επέδειξε υποκριτική συμπεριφορά όταν εμφανιζόταν θλιμμένος στην κηδεία και το μνημόσυνο του θύματός του.





