Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη και η όψη του Κρόνου με τον Ουρανό (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Η όψη Κρόνου – Ουρανού εξακολουθεί να υπάρχει και βλέπουμε μια σειρά από γεγονότα που έρχονται και επανέρχονται είτε αφορά αυτό τον καιρό είτε τους ανθρώπους με καταστάσεις που βλέπουμε είτε μέσα μας», είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος επεσήμανε πως «Η Σελήνη είναι στις τελευταίες μοίρες του Ταύρου πο υσημαινει ότι ένα οικονομική ή ένα συναισθηματικό θέμα μπορεί να πάρει νέα τροπή»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

