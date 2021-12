Πολιτισμός

Δήμος Αθηναίων – Χριστούγεννα: Χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις

Δείτε αναλυτικά ποιες παραστάσεις για μικρούς και μεγάλος αφορούν και πως γίνεται η κράτηση.

Συνολικά 5.500 δωρεάν εισιτήρια για 20 θεατρικές παραστάσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, θα διαθέσει δωρεάν τα φετινά Χριστούγεννα ο Δήμος Αθηναίων, προσφέροντας αυτή τη δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης αλλά και στηρίζοντας το ελληνικό θέατρο, τους ηθοποιούς και τους εργαζόμενους σ’ αυτό.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου, για τις παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο, στα Θέατρα Αθηνά, Αθηνών, Μουσούρη, Μορφές Έκφρασης, Ακροπόλ, Πόρτα, Τόπος Αλλού, Μικρό Χορν, Βέμπο, Νέος Ακάδημος, Βασιλάκου, Δημήτρης Χορν, Πόλη και Ideal Πολυχώρος Πολιτισμού.

Τα δωρεάν εισιτήρια αφορούν την περίοδο από 19 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου και η διάθεση τους θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής προ-κράτησης στα θέατρα και στους χώρους πολιτισμού. Στη σελίδα opanda.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη λίστα με όλες τις διαθέσιμες παραστάσεις.

Επίσης τις ημέρες των Χριστουγέννων, θεατρικές ομάδες στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», στο Κέντρο Τεχνών, στις Βιβλιοθήκες, καθώς και στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάζουν μία σειρά από διαδραστικά προγράμματα για παιδιά. Παράλληλα πρωτότυπες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στους αθηναϊκούς δρόμους.

