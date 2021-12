Life

“Η Φάρμα”: τι θα δούμε την Πέμπτη (εικόνες)

Πως συνεχίζεται η ζωή στην φάρμα του ΑΝΤ1 μετά από την αρνητική ψηφοφορία; Οι εντάσεις, η πασαρέλα και ο απολογισμός του αρχηγού

Μετά από την χθεσινή Αρνητική Ψηφοφορία, η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται απόψε, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, λίγο πριν απο την 1η μονομαχία μεταξύ Δήμου Περπερίδη και Κρίστυς Λιακοπουλου

·Γιατί η ΚΡΙΣΤΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ πιστεύει ότι οι υπόλοιποι παίκτες τη θεωρούν απόμακρη;

·Πώς προσπαθεί να την παρηγορήσει ο ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ;

·Στιγμές χαλάρωσης στη ΦΑΡΜΑ και οι παίκτες αποφασίζουν να κάνουν πασαρέλα και να τραγουδήσουν. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το «γλέντι» ο ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ;

·Για ποιο λόγο δημιουργείται ένταση ανάμεσα στη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ;

·Ποια είναι η γνώμη της ΣΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΑ για την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ, που την εκφράζει επανειλημμένα;

·Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ανακοινώνει στους παίκτες ότι έχουν φέρει εις πέρας την 1 η ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τους ενημερώνει ότι το κατσικάκι που είχε πάρει μαζί του για να το δει η κτηνίατρος, είναι μια χαρά στη υγεία του. Εντοπίζει, όμως, κάποια προβλήματα στο μποστάνι και κάνει παρατηρήσεις στον ΑΡΧΗΓΟ.

·Ποιος είναι ο απολογισμός του ΑΡXΗΓΟΥ, ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΝΤΖΟΥ, στον ΣΑΚΗ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗ, για την εβδομάδα; Ποιοι κατά τη γνώμη του έχουν εξελιχθεί και τα πάνε καλύτερα στις δουλειές και ποιος έχει μείνει πίσω;

·Η ένταση ανάμεσα στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ και τη ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ συνεχίζεται, αυτή τη φορά, στον ΑΧΥΡΩΝΑ. Οι παίκτες θεωρούν ότι η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ έχει αλλάξει χαρακτήρα από τη στιγμή που κέρδισε την ΑΣΥΛΙΑ.