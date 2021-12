Life

“Η Φάρμα”: Spoiler για νέους παίχτες (βίντεο)

Παρακολουθήστε και αποκλειστικό απόσπασμα από όσα θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1. Ποιοι ετοιμάζονται για την “αγροτική ζωή”, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα.

Για προσθήκες – έκπληξη στους συμμετέχοντες στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1 έκανε λόγο η εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να «ανακοινώνει» τα ονόματα ενός άνδρα και μιας γυναίκας που ετοιμάζονται να μετακομίσουν στην φάρμα.

Ο λόγος για τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα, Γιάννη Γιαννούλη και την Ολυμπιονίκη, Φανή Χαλκιά.

Την αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, λέγοντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης, «η Φανή Χαλκιά είναι το ένα πρόσωπο και το άλλο που ξέρω εγώ είναι ο μπασκετμπολίστας, Γιάννης Γιαννούλης».

Στην εκπομπή προβλήθηκε και αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας»:



Τι θα δούμε την Τετάρτη στην «Φάρμα», στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Γιατί ο Κουτσαβάκης λέει στον Νεόφυτο Ηλία ότι δεν υπάρχει θετική ενέργεια στο σπίτι; Πώς το σχολιάζει ο Νεόφυτος;

Πώς νιώθει ο Βασίλης Λέντζος μετά τη χθεσινή ένταση με τον Δήμο Περπερίδη; Θα αποκατασταθούν οι σχέσεις τους;

Ποιον θα ήθελε για αντίπαλό του ο Δήμος Περπερίδης; Θα προσπαθήσει να επηρεάσει και τους υπόλοιπους;

Με τι καταπιάνεται η Μαίρη Μηλιαρέση που την κάνει να νιώθει υπερήφανη; Θα το εγκρίνει ο ΑΡΧΗΓΟΣ;

Με ποια κοπέλα έχει έρθει κοντά ο Κουτσαβάκης;

Σε ποια κοπέλα προτείνει η Αγγελική Ηλιάδη να ανταλλάξουν ψήφους γιατί νιώθει άνετα μαζί της;

Ποιον προτείνει ο Νεόφυτος Ηλία να ψηφίσουν η Αγγελική Ηλιάδη και η Χριστιάνα Σμαραγδή;

Γιατί η Αγγελική Ηλιάδη δεν θέλει να φύγει ο Δήμος Περπερίδης; Με ποια λογική θα ψηφίσει για 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ;

Η ΦΑΡΜΑ δείχνει να είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα, σχετικά με την ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ για τον 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ. Ποιο από τα δύο θα επικρατήσει;

Η ψηφοφορία εκτυλίσσεται σε ντέρμπι μεταξύ δύο ατόμων. Ποιος θα είναι ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;