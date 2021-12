Οικονομία

Σταϊκούρας για ΕΚΤ: ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Υπ. Οικονομικών, σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επηρεάζει και τα ελληνικά ομόλογα.

«Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης και σήμα αναγνώρισης της προόδου που έχει σημειώσει η πατρίδα μας» έστειλε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λαμβάνοντας μια πολύ σημαντική απόφαση για την Ελλάδα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας την απόφαση της ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα.

Προσέθεσε δε ότι «η απόφαση αυτή και οι δηλώσεις της επικεφαλής της ΕΚΤ έρχονται να προστεθούν στην αλυσίδα πρόσφατων αναφορών και εκθέσεων από εταίρους, θεσμούς και οίκους αξιολόγησης, που πιστοποιούν ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική και οι θυσίες των πολιτών αποδίδουν καρπούς».

Στη δήλωσή του ο υπουργός κατέληξε λέγοντας ότι «όμως, ως κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο, δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις, να εφαρμόζουμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και να ακολουθούμε μια διορατική εκδοτική στρατηγική.

Συνεχίζουμε, με σχέδιο, σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, τη σκληρή δουλειά, ώστε η Ελλάδα να ισχυροποιηθεί περαιτέρω και να αποκτήσει, το ταχύτερο δυνατόν, επενδυτική βαθμίδα».

